برگزاری ششمین نمایشگاه سیستمهای حفاظتی و ایمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تیمورنژاد مدیر برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با هدف ضرورت استفاده از سیستمهای ایمنی و حفاظتی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از این تجهیزات در بخشهای دوربین های مداربسته و تحت شبکه، سیستمهای جلوگیری از حریق، سیستمهای کنترل هوشمند ساختمان،سیستمهای دزدگیر اماکن و... برگزار خواهد شد.

وی افزود: امروزه استفاده از این تجهیزات به امری ضروری تبدیل شده است و افراد می توانند با مراجعه به این نمایشگاه از مشاوره کارشناسان این حوزه بهره مند شوند.

این نمایشگاه از ساعت 9:30 لغایت 18 در ضلع جنوبی مصلی تهران، پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.