سدهای خراسان رضوی ایمنی لازم برای قایقرانی ندارند

مجید توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمبود آب و ضعف زیر ساخت های قایقرانی در خراسان رضوی مهمترین عاملی است که این رشته ورزشی در استان با آن مواجه است.

رئیس هیئت قایقرانی خراسان رضوی ابراز کرد: استخر کوثر چندین ماه است که در حال تعمیرات بوده و قابلیت استفاده ندارد اما پیگیر هستیم به محض اتمام برای پویایی قایقرانی استان از آن بهره برداری کنیم.

توکلی با اشاره به مساعدت های مدیر کل ورزش و جوانان استان برای این رشته ورزشی، عنوان کرد: قایقرانی در این استان جایگاه خوبی دارد و بعد از کشتی بیشترین مدال در مسابقات آسیایی اخیر، ارمغان این رشته پر تحرک بوده که نشان می دهد سرمایه گذاری خوب با توجه به پتانسیل بالای استان نتایج خوبی را هم رقم می زند.

تمرین اعضای تیم قایقرانی در سد چالیدره و طرق

وی با بیان اینکه پیگیر فراهم کردن مکانی با شرایط و اقلیم مناسب قایقرانی در استان هستیم، افزود: با توجه به نزولات کم جوی در استان این رشته همواره با مشکل مواجه است و در حال حاضر اعضای تیم استان در سد چالیدره و طرق تمرین می کنند.

رئیس هیئت قایقرانی خراسان رضوی به شرایط خاص تمرین بانوان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه برای تمرین ورزشکاران بانو به محیط سربسته نیاز است امیدواریم استخر کوثر هر چه زودتر به مرحله استفاده برسد.

وی به انجام استعداد یابی پایه ای در نواحی هفت گانه مشهد و سایر شهرستان های استان اشاره کرد و افزود: تمام تلاش هیئت برای استعداد یابی در میان نونهالان است تا آینده قایقرانی استان با جذب ورزشکار در رده های مختلف سنی تامین شود.

توکلی اظهار کرد: برای گسترش فعالیت این رشته که دیدگاه خوبی هم نسبت به آن در استان وجود دارد اقدام به برگزاری دوره های مربیگری آب های آرام کردیم که با استقبال خوبی مواجه شد و بعد از اتمام دوره افرادی که شرایط احراز مربیگری را داشته باشند جذب خواهند شد.

سدهای استان ایمنی خوبی برای ورزشکاران ندارد

وی با بیان اینکه بیشترین توجه قایقرانی خراسان رضوی در گذشته بر روی رشته کاناپولا متمرکز بود، عنوان کرد: در حال حاضر بیشتر بر روی آب های آرام و رشته کایاک کار می کنیم چرا که امتیاز بیشتری هم در مسابقات داشته و می توان با کمی همت ورزشکاران و مربیان مدال های قهرمانی خوبی هم در این دو کسب کرد.

توکلی با اشاره به شرایط جوی و اقلیمی استان افزود: شرایط و پتانسیل آبی خراسان رضوی برای قایقرانی پایین بوده اما قرار است برای بهبود این وضعیت با شناسایی مکان های با اقلیم مناسب، فضای مورد نیاز قایقرانی تامین شود.

وی به سدهای استان برای استفاده و تمرین ورزشکاران اشاره کرد و افزود: سد های خوبی داریم ولی به دلیل عدم امکانات این رشته ورزشی ایمنی خوبی برای ورزشکاران ندارد.

پیستی که می تواند به یک پایگاه قهرمانی مبدل شود

توکلی ابراز کرد: در حال حاضر پیست ثامن دارای فضای مناسبی است که می تواند استارت ایجاد دریاچه ای مصنوعی برای قایقرانی در آن زده شود ولی نیاز به احیا و حمایت بخش خصوصی برای بهره برداری دارد.

وی افزود: اگر این دریاچه احیا و به سرانجام برسد به پیست قایقرانی استان مبدل می شود و دیگر نیازی به تمرین ورزشکاران تیم در سدها نیست.

رئیس هیئت قایقرانی خراسان رضوی گفت: این پیست با دو کیلومتر طول می تواند محل استقرار هیئت شده و با فراهم آوردن شرایط و فضای ایمن و با وجود ورزشکاران مستعد استان توانایی تبدیل به یک پایگاه قهرمانی در کشور را دارد.