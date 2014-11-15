۶۱ نفر برای دریافت تسهیلات کشت زعفران در سیرجان به بانک های عامل معرفی شدند

احمد مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره مشکل کم آبی در استان کرمان اظهار داشت: این مساله در سراسر استان و بالطبع در شهرستان سیرجان وجود دارد که باید به دنبال راهکارهایی برای رفع بحران کم آبی باشیم.

وی یکی از راهکارهای ارائه شده را طرح کشت محصولات جایگزین دانست و افزود: در این طرح محصولات با نیاز آبی کم که بازدهی بیشتری دارند جایگزین محصولاتی با نیاز آبی زیاد و کم بازده می شوند.

مسعودی یکی از محصولات با نیاز آبی کم و مناسب اقلیم استان کرمان را زعفران دانست و گفت: دولت تسهیلاتی را برای کشت این محصول در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۶۱ نفر در سیرجان برای دریافت تسهیلات گفته شده به بانک های عامل معرفی شده اند، اذعان داشت: مجموع تسهیلاتی که به این افراد اعطا می شود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان فصل آغاز کشت زعفران در سیرجان را مهرماه عنوان و تصریح کرد: این عملیات که در سطح ۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سیرجان صورت گرفت تا اواسط آبان ماه ادامه یافت.

مسعودی سطح زیر کشت زعفران در سیرجان را ۵۰ هکتار عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که در سه سال گذشته تنها ۳۵ هکتار از اراضی سیرجان زیر کشت این محصول کشاورزی قرار داشت.

وی در ادامه از رهاسازی ۹ هزار بچه قزل آلا در چهار باب استخر ذخیره آب کشاورزی در سیرجان خبر داد و افزود: باید فرهنگ آبزی پروری در سیرجان ترویج پیدا کند چرا که این امر می تواند علاوه بر رونق اقتصاد در سلامت افراد جامعه نیز تاثیرگذار باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه این امر منجر به اشتغالزایی برای چهار نفر شده است، یادآور شد: پیش بینی می شود سه تن ماهی از این استخرها برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان ابراز داشت: آبزی پروری در استخرهای ذخیره آب کشاورزی سبب می شود که از منابع آبهای کشاورزی استفاده بهینه صورت گیرد.