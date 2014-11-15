به گزارش خبرگزاری مهر، "وین رونی" شنبه شب در بازی با اسلوونی در چارچوب رقابتهای مقدماتی یورو 2016، صدمین بازی ملی خود را انجام خواهد داد. وی که در 17 سالگی نخستین بازی ملی خود را انجام داد، گفت: در 14 سالگی چیزی نمانده بود که فوتبال را رها کنم و به بوکس روی بیاورم و یا کارگر ساختمانی شوم.

سر بابی چارلتون پیش از بازی امشب، یک کلاه طلایی به این بازیکن اهدا خواهد کرد.

وی در خصوص پیوستن به باشگاه صدتایی‌ها افزود: به عنوان یک پسربچه همواره رویای بازی در ومبلی را در سر داشتم. حالا می‌روم آنجا و از بابی چارلتون یک کلاه دریافت می‌کنم که واقعا لحظه ویژه‌ای برای من خواهد بود. این یک احساس توصیف‌ناپذیر است.