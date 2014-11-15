علی مینوسپهر در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت های جدید خود سخن گفت و بیان کرد: در این چندسال بیشتر مشغول تدریس موسیقی و خوانندگی شدم اما به زودی قرار است آلبوم «اشک شبانه» را که اثر مشترک خودم و امیر مینوسپهر برادرم است برای دانلود در فضای مجازی قرار دهم.

«اشک شبانه» به فضای مجازی می رود

وی ادامه داد: آلبوم «اشک شبانه» شامل هشت قطعه است که چهار قطعه آن بازخوانی آثار قدیمی است و باقی آنها جدید است. این کار به شیوه ارکسترال ضبط شد و من به دلیل مشکلاتی که با پخش کننده ها داشتم تصمیم گرفتم این آلبوم را که سال گذشته مجوز انتشار گرفته است در فضای مجازی قرار دهم.

مینوسپهر که این آلبوم را به سبک ارکستر ملی کلاسیک ایرانی و گلها خوانده است، توضیح داد: تنظیم آلبوم بر عهده امیر مینوسپهر بوده و سازهایی که در کار استفاده شده است براساس ارکستر زهی است.

ضبط قطعاتی با تلفیق موسیقی ایرانی و کلاسیک

خواننده ارکستر ملی با اشاره به فعالیت هایی که این روزها برای ضبط آلبوم دیگری بر عهده دارد، گفت: این آلبوم به شکل تلفیقی از موسیقی کلاسیک و ایرانی است و یکی از ویژگی های سبک تلفیقی این است که بیشتر در هنگام ضبط اجرا می شود و مثل آثار کلاسیک کمتر می‌توان از همان ابتدا به تنظیم و آهنگسازی اقدام کرد.

مینوسپهر درباره قطعات این آلبوم بیان کرد: فعلا چهار قطعه از شاعرانی چون نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث و شاعرانی دیگر در حال ضبط و تولید است که فکر می‌کنم تا پایان سال به اتمام برسد.

وی درباره تنطیم آهنگسازی کار اظهار کرد: تنظیم این کار هم از امیر مینوسپهر است و چون کار تلفیقی است پایه کار در ابتدا به نوازنده ها ارایه می شود یعنی این نوع موسیقی تا حدی سلیقه ای است.

خواننده آلبوم «اشک شبانه» افزود: در این قطعات از سازهای گیتار کلاسیک، پرکاشن، فلوت، ویولن‌سل و ویولن استفاده شده است و فضای کار به نوعی سیستم زهی دارد. همچنین در کار از تار ایرانی نیز استفاده شده است اما در موسیقی این کار سازها بیشتر کلاسیک هستند و از ملودی های ایرانی استفاده شده است.

مینوسپهر از احتمال قراردادن این قطعات در فضای مجازی خبر داد و بیان کرد: متاسفانه پخش کننده ها بیشتر جنبه های تجاری و منفعت خود را در نظر می گیرند و این باعث شده که تردید داشته باشم که کارم را به پخش کننده ارایه دهم. پخش کننده ها حتی در تنظیم آهنگ ها دخالت و دیدگاه خود را اعمال می کنند.

وی در پایان سخنانش با اشاره به این دخالت ها بیان کرد: در موسیقی پاپ به دلیل مردمی بودن آن راحت تر می توان نظر داد اما کاری که به طور مثال ارکسترال ضبط شده است به راحتی نمی‌تواند تغییر کند اما پخش کننده ها می خواهند با همه مثل بسیاری از جوانان 20 ساله برخورد کنند که حاضر هستند به هر شکلی اثری تولید کنند.