به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتسال کلمبیا که پس از پیروزی مقابل ویتنام به عنوان تیم دوم گروه A به دور دوم مسابقات صعود کرد، باید مقابل تیم ملی فوتسال ایران که عنوان صدرنشین گروه دوم را در اختیار دارد، قرار بگیرد.
بر همین اساس در یکی از دیدارهای نیمه نهایی جام جهانی کوچک برزیل، تیمهای ملی فوتسال ایران و کلمبیا به مصاف هم میروند. همچنین در دیگر بازی نیمهنهایی تیم ملی برزیل و گواتمالا مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
پیش از این تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی ۲۰۱۲ تایلند مقابل کلمبیا با قبول شکست از دور مسابقات حذف شد و اینبار در جام جهانی کوچک رو در روی هم قرار میگیرند.
برنامه بازی های نیمه نهایی جام جهانی کوچک 2014 برزیل به شرح زیر است:
شنبه 24 آبانماه، ساعت 15:30 به وقت ایران
* برزیل - گواتمالا
* ایران - کلمبیا