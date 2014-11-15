پنجم آذر هویت انقلابی شهر گرگان است

به گزارش حبرنگار مهر، حیدر علی احمدی، صبح شنبه در جلسه تشکیل ستاد گرامیداشت هفته بسیج و سالروز پنجم آذر گرگان، گفت: پنجم آذر تداعی گر حرکت گرگانی ها در مسیر انقلاب است و این هویت انقلابی شهر گرگان است.

وی با بیان این که هویت اصیل مردم این شهر در این تاریخ تجلی یافته است، افزود: برجسته سازی واقعه پنجم آذر گرگان و تجلیل از شهداء و خانواده های آنها باید در دستور کار قرار گیرد.

وی بیان کرد: دهه اول آذرماه برای کل کشور یادآور تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ است.

فرماندار گرگان بیان کرد: باید هرچه سریعتر ستاد، ارکان و کمیته های هفته بسیج تشکیل شود و مدیران ادارات شهرستان نهایت همکاری را در ارائه برنامه های شاخص و همکاری با سپاه گرگان برای جمع بندی برنامه ها معمول داشته باشند.

وی خواستار برنامه ریزی دقیق ستاد و اعضاء برای اجرای راهپیمایی بزرگ خانوادگی در هفتم آذر ماه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و یادبود شهدای پنجم آذر گرگان شد.

گفتنی است که ۵ آذر سال ۵۷ مردم شهر گرگان که در مخالفت با رژیم شاهنشاهی در خیابان ها حاضر شده بودند مورد حمله سربازان رژیم شاه قرار گرفتند که در این واقعه ۱۴ نفر به شهادت رسیدند و تعداد زیادی هم مجروح شدند.

شورای شهر گرگان نیز چندی پیش علاوه بر پگیری برای ثبت این واقعه در تقویم ملی از تلاش برای دیدار خانواده شهدا و جانبازان این حادثه با مقام معظم رهبری خبر داده بود.