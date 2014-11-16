محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه ارزیابی‌ها از فضای مجلس حاکی از این است که دانش‌آشتیانی وضعیت مطلوبی برای رأی‌آوری از نمایندگان ندارد، گفت: بهبود این فضا بستگی به تعامل بیشتر بین دولت و مجلس دارد و به خصوص تعامل با خود دانش که از شخصیت‌های علمی و اجرایی است.

وی افزود: پاسخگویی به ابهاماتی که در نمایندگان ایجاد شده است می‌تواند وضعیت وزیر پیشنهادی علوم را مساعدتر کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: این نامطلوبی فضا بیشتر متاثر از فضایی است که بین دولت و مجلس بوجود آمده است، دولت باید سعی در تلطیف این فضا داشته باشد، به نظر می‌رسد هدف قاطبه نمایندگان کمک به دولت است، اما پاره ای مشکلات در حوزه‌های انتخابیه آنها وجود دارد که ضرورت دارد دولت به این امور توجه بیشتری داشته باشد، البته نمایندگان هم باید تنگناهای دولت را در نظر بگیرند.

تابش ابراز امیدواری کرد که در سایه تعامل بین دولت و مجلس وزیر علوم رأی اعتماد مجلس را کسب کند و این وزارتخانه هر چه سریعتر سامان بگیرد.

وی گفت: علی لاریجانی به عنوان رئیس بزرگترین فراکسیون مجلس نقش ارزنده‌ای را باید ایفا کند تا نمایندگان اغنا شوند. اگر این اتفاق هر چه زودتر بیفتد می تواند تحولی در تعامل بین دولت و مجلس ایجاد کند تا کم کم به سمت رفع تنگناها و مشکلات در سایه این تعاملات پیش رویم.

نماینده مردم اردکان با اشاره به اینکه هر چقدر تعامل بین دولت و مجلس بیشتر باشد، نتیجه مطلوب‌تر خواهد شد، گفت: مشورت رئیس جمهور با رئیس مجلس شورای اسلامی زمانی صورت می‌گیرد که مجلس هم با دولت همراهی داشته باشد، برای پیشبرد اهداف حاکمیتی باید بین دولت و مجلس تعامل وجود داشته باشد.