ژنو میزبان نشست تجارت آزاد اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه باسلر،منابع خبری سوئیس با اعلام این مطلب آورده اند: انجمن تجارت آزاد اروپا قرار است کنفرانسی در سطح وزرا به ریاست "یوهان اشنایدر امان" وزیر اقتصاد سوئیس، روز دوشنبه در ژنو برگزار کند.



در این نشست وزرای اقتصاد کشورهای ایسلند، نروژ، لیختن اشتاین و سوئیس که از اعضای انجمن تجارت آزاد اروپا هستند، درباره سیاست تجارت آزاد کشورهای خود در قبال کشورهای ثالث که عضو اتحادیه اروپا نیستند بحث و تبادل نظر خواهند کرد و در عین حال روابط تجاری و اقتصادی خود را با اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار خواهند داد.



محور مذاکرات وزرای شرکت کننده در این کنفرانس امکان گسترش توافق تجارت آزاد با کشورهای نوظهور واجد رشد اقتصادی بالا و همچنین توسعه و تعمیق توافق نامه های موجود خواهد بود.



از طرف دیگر وزرای اقتصاد کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا درباره وضعیت کنونی مذاکرات تجارت آزاد با هند، اندونزی،‌ مالزی و ویتنام و همچنین اقدامات لازم برای توسعه توافق نامه های تجارت آزاد موجود با ترکیه، کانادا و مکزیک تبادل نظر خواهند کرد. امکان انعقاد توافق نامه های تجارت آزاد با الجزایر، تایلند، اتحادیه گمرکی روسیه-بلاروس-قزاقستان نیز در نشست ژنو بررسی خواهد شد.