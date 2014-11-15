تیم درمان اضطراری به ۲۸ روستای اردبیل اعزام شده است

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: فعالیت تیم های درمانی توسط معاونت بهداشت جمعیت هلال احمر استان از سال گذشته آغاز شد و تا به امروز ۲۸ روستا از خدمات این تیم ها استفاده کرده اند.

وی عمده طرح های اجرا شده را ۵۹ مورد طرح خدمات بهداشتی، درمانی رایگان به همراه توزیع رایگان دارو و بسته های بهداشتی عنوان کرد و افزود: برگزاری پنج مانور نیز در کارنامه فعالیت تیم های درمانی ثبت شده است.

به گفته غیبی حضور در دو مانور منطقه ای – کشوری شامل روستای ذولبین شهرستان هشترود آذربایجان شرقی و استان آذربایجان غربی در سال گذشته از جمله اقدامات تیم های درمان اضطراری بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با یادآوری برگزاری مانور آمادگی تیم های بهداشت و درمان اضطراری در ۲۸ روستا در دهه فجر سال گذشته اضافه کرد: اجرای مانور استان اردبیل- شهرستان گرمی- خلخال و نیر به صورت منطقه ای و کشوری در سال جاری از دیگر فعالیت های این گروه است.

وی یادآور شد: در هفته دولت و هلال احمر نیز با توزیع هزار و ۵۰ بسته بهداشتی در ۲۸ روستا فعالیت و آمادگی تیم های درمانی به نمایش گذاشته شد.

وی در خصوص خدمات درمانی ارائه شده اضافه کرد: طی دو سال گذشته ویزیت ۱۲۰ نفر توسط پزشک متخصص، دو هزار و ۶۸۲ نفر توسط پزشک عمومی، ۳۱۷ نفر توسط ماما و ۹۷۹نفر توسط کارشناس خدمات پرستاری، صورت گرفته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با تاکید به اینکه ویزیت در روستاهای سه استان اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی صورت گرفته است، اضافه کرد: علاوه بر این ۳۱۷ نفر توسط کارشناس مادر و کودک، ۱۸۰ نفر توسط کارشناس بهداشت محیط، هزار و ۳۵۴ نفر توسط کارشناس تغذیه و هزار و ۸ نفر توسط کارشناس بهداشت روان ویزیت شده اند.

وی تعداد متخصص همکار در تیم را دو نفر عنوان کرد و بیان داشت: تا کنون ۲۴ نفر پزشک عمومی ، ۲۴ نفر پرستار ، ۲۴ نفر ماما ، ۲۴ نفر کارشناس بهداشت محیط ، ۲۴ نفر کارشناس بهداشت روان و ۲۴ نفر کارشناس تغذیه همکاران تیم های درمان بودند.