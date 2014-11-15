۵۰۰ مرکز درمانی وقف در کشور ثبت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی حاتمی در نخستین نشست شورای راهبردی تفاهم نامه مشترک سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه این شورا براساس تفاهم نامه مشترک تشکیل می شود، اظهارداشت: در حال حاضر ۵۰۰ مرکز وقفی درمانی در کشور ثبت شده است که البته قطعا مجمع خیرین سلامت وزارت بهداشت نیز اطلاعاتی در این خصوص دارد که باید جمع بندی شود.

حجت الاسلام حاتمی تعمیق و گسترش روابط دو سازمان نسبت به ساماندهی و ایجاد موقوفات جدید در حوزه سلامت و درمان را از جمله اهداف این تفاهم نامه مشترک برشمرد و گ: در دیدار مقام معظم رهبری با مدیران سازمان اوقاف، معظم له بر وقف در حوزه های جدید به ویژه حوزه سلامت تاکید کردند.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: سازمان اوقاف با مشارکت وزارت بهداشت از محل فروش اوراق وقف، احداث چندین بیمارستان و مرکز درمانی را پیش بینی کرده است.