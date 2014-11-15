6500 زندانی جرائم غیر عمد در کشور/ ماجرای دیه 3 میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مددجویان زندان به نام "الف- ز" صاحب دو فرزند و فاقد هر گونه مال منقول و غیرمنقول است که داستان زندانی بودنش تلخ اما شنیدنی است.

این فرد به منظور قربانی کردن گوسفندی در زمین کشاورزی پدرش از اکبرآقا قصاب دعوت می‌کند که خود را نزدیک غروب به آنجا برساند. طبق قول و قرار انجام شده اکبرآقا به اتفاق فرزند 5 ساله اش راهی مزرعه شده و بعد از ذبح گوسفند پوست حیوان قربانی را ترک موتورش می‌بندد، تا از همان مسیری که آمده بازگردد اما به دلیل برخوردن به تاریکی شب دیگر زنده از زمین کشاورزی باز نمی گردند.

بر اساس این گزارش، حادثه در کنار ساختمان نیمه کاره تلمبه‌خانه رخ می دهد به نحوی که قربانیان حادثه در موقع برگشت به خانه از مسیر خارج و به دلیل روشنایی کم محیط به سمت دیگری از زمین زراعی که چاه عمیقی وجود داشت منحرف شده و به داخل چاه می افتند.

در گزارش کارشناس رسمی دادگستری که جهت تعیین خسارت و ارزیابی وسائل نقلیه موتوری به محل واقعه اعزام شده بودند، آمده که اطراف چاه دارای چنان شیب تندی بوده که به محض نزدیک شدن موتور سوار و همراهش، سراشیبی موجود آنها را به سمت دهانه یک و نیم متری چاه کشیده و در کمترین فرصت به چاه می افتند.

بعد از این حادثه کارشناس عالی تصادفات وی را تا میزان 60 درصد مسبب حادثه می‌داند اما در ادامه با اعتراض همسر متوفی در نهایت حکم قطعی این پرونده با استناد به سهل انگاری مالک چاه، مددجوی یادشده به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی اطراف دهانه چاه صد درصد مقصر حادثه شمرده شده و محکوم به پرداخت دیه تا مبلغ 3 میلیارد ریال می‌ شود.

عباس کشانی مدیر امور استان‌های ستاددیه کشور در گفتگو با مهر گفت: به استناد مواد 338 و 342 قانون مجازات اسلامی (حاکم بر زمان وقوع بزه) و مواد 507 و 508 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و اصلاح دیات، طبق نظر دادگاه صالحه این فرد محکوم به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان محکوم شده است.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر 6500 نفر از هموطنان به دلیل ارتکاب جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری به صورت تک قرار در زندان‌های کشور به سر می برند. این در حالی است که افراد نیازمند و اغلب آبرومندی هستند که ناخواسته به دلیل وقوع حادثه‌ای ناگهانی در موضوعات مختلفی چون تصادفات رانندگی، وقوع حوادث کارگاهی، یا صدور چک بلامحل (غیرکلاهبرداری) و حتی قبول مهریه‌های معقول (اما غیرقابل پرداخت) راهی زندان شده اند.

به گزارش مهر، ستاد دیه کشور در طول 24 سال گذشته توانسته با کمکهای مردم نوع دوست کشورمان و همچنین حمایت‌های مسئولین بیش از 80 هزار نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری را در سطح کشور از زندان آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگرداند. لذا در این پرونده خواسته شده تا مردم کمکهای خود را برای آزادی این زندانی به ستاد دیه به شماره حساب 0155550000004 سیبای بانک ملی و شماره کارت 7503 – 9951 – 9911 – 6037 واریز کنند.