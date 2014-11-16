کاراته اخلاق را باخت

محمدرضا رشیدنیا ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تیم ملی کاراته ایران در این دوره از مسابقات چهره خوبی از خود به نمایش گذاشت و علی رغم درگیر بودن با حواشی فراوان موفق شد به مدال طلای با ارزش تیمی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: این حاشیه ها همیشه برای کاراته بوده است و برای دیروز و امروز نیست و مانند هوای آلوده تهران ، برای اعضای خانواده کاراته عادی شده است. سالها قبل نیز این حواشی کنار کاراته بوده ، رقابتهای انتخابی در شرایط نا برابر صورت می گرفت و همیشه یک عده نسبت به این مسائل معترض بودند. ولی مانند امروز خبرگزاریها و سایت ها نبودند و تنها یکی و دو هفته نامه به آن می پرداختند به همین دلیل کمتر به چشم می آمد.

سرمربی ایرانی تیم ملی ماکائو با اشاره به سخنان رئیس فدراسیون تکواندو گفت: از سخنان پولادگر سخت ناراحت شدم و تاسف خوردم و عنوان کردم که ای کاش در آلمان می باخته و قهرمان جهان نمی شدیم ولی اخلاق را نمی باختیم. خیلی سنگین است که یک رئیس فدراسیون در مورد نبود اخلاق در رشته ای صحبت کند که اخلاق رکن اصلی آن است.

رشیدنیا با اشاره به مسابقات جهانی آلمان اظهار داشت: تیم ملی ایران همدلی و هماهنگی لازم را در این مسابقات نداشت و به نوعی یک تیم از هم گسیخته بود. در تیم ایران دو نفر نبود که با هم همدل باشند. متاسفانه فرهنگ و اخلاق مقوله فراموش شده ورزش به طور کل و کاراته به صورت اخص می باشد. وقتی مربی را که برایش کارت مربیگیری صادر نشده را روی صندلی کوچ می‌نشانیم نشانه چیست؟

وی در خصوص سطح فنی مسابقات هم گفت: المپیکی نشدن کاراته تاثیر منفی زیادی بر روند کیفی مسابقات داشت و به جرات باید گفت که کاراته هیچ پیشرفتی که نسبت به سالهای قبل نداشته ، روند نزولی را هم آغاز کرده است. دیگر خبری از تیم های پرقدرتی چون انگلستان ، فرانسه ، ایتالیا ، اسپانیا، هلند و ... نیست و در آینده نیز این موضوع بیشتر به چشم خواهد آمد.

این کارشناس کاراته در بخش دیگری از سخنان خود گفت: راه نيافتن کاراته به المپیک باعث شده خیلی از دولت ها حمایت خود را از کاراته بردارند و این موضوع هم بدون شک باعث تغییر جغرافیایی کاراته خواهد شد. اکنون دیگر کشورهای مثل مصر ، ترکیه و برخی کشورهای شرق اروپا در حال رشد در این رشته هستند.

رشید نیا در پایان ابراز امیدواری کرد که کاراته ایران با یک مدیریت صحیح از این بین بست خارج شده و مسائل و مشکلات آن در داخل فدراسیون رفع شود نه آنکه در رسانه ها به دنبال طرح انتقادات باشند.