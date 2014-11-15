۵۲ اثر برگزیده جشنواره فیلم رشد در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی اکران و نقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پیرسمساری صبح شنبه در افتتاحیه چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: ۵۲ اثر برگزیده داخلی و خارجی از کشورهای آلمان، هلند، لتونی، پرتغال، سوئد، کانادا، عراق، انگلیس و چین در پردیس فاطمه الزهرا تبریز اکران و نقد می شود.

وی با اشاره به قدمت و سابقه دیرینه جشنواره فیلم رشد، استفاده از فیلم را به عنوان یکی از بهترین روش های آموزش و فرهنگسازی عنوان و تصریح کرد: امضای تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اکران و نقد فیلم های جشنواره فیلم رشد نیز بر همین اساس صورت گرفته است.

پیرسمساری با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره گفت: انتخاب و معرفی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی از سراسر جهان، تبادل فرهنگی هنری بین کشورهای مختلف دنیا و جمهوری اسلامی ایران و آگاهی از تحولات و نوآوری های علمی، آموزشی و تربیتی کشورهای جهان از اهداف برگزاری این جشنواره است.

رییس پردیس فاطمه الزهرا (ع) دانشگاه فرهنگیان در پایان یکی دیگر از اهداف این جشنواره را حضور فعال دانشجویان و معلمان در عرصه فیلم سازی و فیلمنامه نویسی در جهت انتقال پیام های آموزشی و تربیتی و پرورش تفکر انتقادی آنها برشمرد.