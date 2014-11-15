۱۹ فقره جواز تاسیس صنایع فرآوری در بخش کشاورزی استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله کاشی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به صدور ۱۹ فقره جواز تاسیس صنایع فرآوری در بخش کشاورزی استان افزود: برای این واحد ها بیش از ۳۴۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت خواهد شد و این واحدها برای فعال شدن و تولید به بیش از ۵۶ میلیارد ریال سرمایه در گردش نیز دارند.

وی افزود: این واحدهای فراوری با جذب بیش از ۴۸ هزار تن مواد خام، سالانه ۴۷ هزار و ۳۶۸ تن تولید خواهند داشت و برآورد می شود برای ۳۰۸ نفر نیز شغل ایجاد کنند.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد: این مجوز های تاسیس صنایع کشاورزی ۱۰ واحد در حوزه زراعی، پنج واحد در حوزه باغی و چهار واحد در بخش دام و طیور صادر شده که شهرستان های سمنان با هفت و مهدیشهر با پنج واحد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند و برای شهرستان های شاهرود سه، دامغان، آرادان، گرمسار و سرخه هر کدام یک جواز تاسیس صادر شده است.