ایستگاه قایقرانی در کوت عبدالله ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عبياوي پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: از هنگام تولي امر شهردار كوت عبدالله، پروژه هاي فراوانی را براي ایجاد تحول در اين شهر تعريف كرديم و اقدامات اوليه آنها را نيز انجام داديم كه بسياري از اين برنامه هاي عمراني در مراحل پاياني خود قرار گرفتند.

عبياوي تاكيد كرد: براي ماندگاري يك شهردار در اذهان مردم ضروري است دست به كارهاي عظيم زد چرا كه شهر نيازمند طرح هاي تحولي بزرگ است. شهرداري كوت عبدالله نيز از اين قاعده مستثني نيست و با تمام عزم و همت پرسنل، آن سعي در ايجاد تحول در عمران شهري دارد.

وي، هاشمي زاده را نماد يك شهردار موفق در كلانشهر اهواز دانست و گفت: پروژه هاي بزرگي كه در زمان شهرداران نامي چون هاشمي زده انجام گرفت باعث ماندگاري آنها در ذهن مردم اهواز شد به همین دلیل اعتقاد دارم اساس موفقيت يك شهردار همين پروژه هاي عظيم وبه ثمر رساندن آنهاست.

شهردار كوت عبدالله اظهار كرد: در حال حاضر دو پروژه پارك ساحلي و ايستگاه قايقراني روی رودخانه کارون در مقطع کوت عبدالله در دست كلنگ زني است و مراسم آن روز دوشنبه اين هفته با حضور مسئولان استاني انجام مي شود.

عبياوي با اشاره به كمك استانداري خوزستان برای ساخت ايستگاه قايقراني و تقبل هزينه هاي احداث آن بيان كرد: اين ايستگاه هديه استاندار به مردم کوت عبدالله است و همزمان با مراسم كلنگ زني پارك ساحلي، كلنگ زني اين ايستگاه را نيز آغاز مي شود.

وي تاكيد كرد: مدت زمان انجام اين پروژه حداقل 12 ماه پيش بيني شده است و ما سعي در انجام هر چه زودتر و افتتاح آن داریم. اين پارك ساحلي به مساحت 30 هكتار در پشت بيمارستان سينا و با اعتباري بالغ بر 25 ميليارد ريال از محل اعتبارات تملك دارايي ساخته می شود. همچنين پروژه ايستگاه قايقراني نيز با اعتبار 25 ميليارد و به مساحت یك هكتار ساخته می شود که در آن امكانات عديده اي چون، رستوران، كافي شاپ، محل استقرار نجات غریق و استراحتگاه پیش بینی شده است.

شهردار كوت عبدالله بيان كرد: به فكر هيچ كسي خطور نمي كرد كه در اين منطقه بتوان در چنين زمينه هايی سرمايه گذاري هاي عظيم صورت گيرد و اگر پروژه هايی نيز تعريف شود در حد كلنگ زني باقي مي ماند ولی عزم و اراده ما بر اين است كه حرفهايمان را با عمل به مردم اثبات كنيم.

عبياوي با اشاره به پتانسيل هاي موجود در اين شهر عنوان كرد: كارون از قبل يك منطقه حاشيه اي در اهواز بوده و اکنون با استقلال از مركز استان، مي تواند بيش از اين متحول شود و اين نيازمند اجراي طرحهاي عمراني در سطح شهر است.

وي تاكيد كرد: ما اين اطمينان را به مردم کوت عبدالله مي دهيم كه تمامي طرح هايي كه كلنگ زني مي شوند در طي مدت زمان مشخص اجرا و به مرحله بهره برداري برسند به گونه ای که شهرداري حداقل در هر سه هفته، مراسم كلنگ زني يک تا دو پروژه انجام مي شود.

شهردار كوت عبدالله، سرانه فضاي سبز هر شهروند این شهر را پائين دانست و گفت: به ازاي هر شهروند هفت تا 10 متر فضاي سبز وجود دارد كه در استاندارد این سرانه در کشور، 21 متر مربع است ولی با اجراي پروژه پارک ساحلي، سه متر بر اين سرانه افزوده مي شود.

عبياوي با اشاره به پروژه هاي انجام شده در طي مدت زمان انتصابش به عنوان شهردار كوت عبدالله اظهار كرد: در اين 9 ماه فعاليت هاي خوبی انجام شد كه از جمله آن مي توان به احداث پارك مثلثي، ايستگاه سلامت در شكاره، احداث زمينهاي ورزشي، آسفالت 30 خيابان، تكميل بازارچه درويشيه و بهسازي ديوار قديمي قبرستان با اعتبار كلي 50 ميليارد ريال در اين شهر اشاره كرد.