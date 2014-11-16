290 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی برای تحت پوششهای کمیته امداد فارس پرداخت شد

علی الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خوشبختانه حرکت های مهمی در راستای اشتغالزایی تحت پوششین کمیته امداد انجام شده، گفت: طی هشت ماه گذشته دو هزار و 630 کار جدید توسط کمیته امداد برای افراد تحت پوشش راه اندازی شده است.

وی تاکید کرد: 70 میلیارد ریال از رقم 290 میلیاردی ریالی از محل صندوق اشتغال کمیته امداد و مابقی آن نیز از تسهیلات بانکی است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس با اشاره به افزایش سقف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی نیز گفت: سقف این رقم به 15 میلیون تومان رسیده که در زمینه های اشتغال های کوچک، مشاغل خانگی و.. است.

الهیاری با تاکید بر اینکه افراد دارای اشتغال نیز مورد حمایت مجموعه کمیته امداد قرار دارند، گفت: به طور حتم کسانیکه اقدام به ایجاد اشتغال های کوچک می کنند در همان اول کار نمی توانند به خودکفایی کامل برسند به همین دلیل ما نیز در بخش هایی به آنها کمک می کنیم.

وی یادآور شد: با برنامه ریزی انجام شده معمولا این افراد طی پنج سال به درآمد کافی می رسند.

مدیر کل کمیته امداد امام(ره) تصریح کرد: مستمری ماهیانه افراد تحت پوشش از حدود 50 تا 100 هزار تومان است که البته کمک های مختلف در خصوص تحصیل و... ارائه می شود.