به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته اطلاع رسانی مراسم هفته دیابت، صبح روز جمعه 23 آبان میدان میرداماد در استان تهران میزبان 300 دوچرخهسوارای بود که به مناسبت روز مبارزه با دیابت به مصاف یکدیگر رفتند تا نشان دهند یکی از راههای درمان دیابت، تحرک بیشتر است.
همزمان با این گردهمایی سه هزارشهروند تهرانی نیز با حضور وزیر بهداشت از ساعت 9 در بوستان ولایت به پیادهروی پرداختند و در پایان با برگزاری مراسم قرعه کشی به نفرات برگزیده، یک دستگاه دوچرخه اهدا شد.
همزمان با این رقابتها، در الگلی پارک شهر تبریز و پارک آزادی شهر شیراز مسابقات پیادهروی برگزار شد.
این رقابتها با همکاری انجمن دیابت ایران، شهرداری تهران، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، شرکت توسعه و نوسازی عباس آباد، شرکت نو ونوردسک پارس و پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه تهران برگزار میشود و به نفرات برتر جوایز نفیسی اهداء شد.