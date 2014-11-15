۳۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به خرید ماشین آلات زراعی در آذربایجان شرقی تعلق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری ظهر شنبه در جلسه ستاد گندم استان اظهار داشت: همچنین از ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از کشاورزان استان در کشت پائیزه تحصیص و پرداخت شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۳۸۰ هزار هکتار از ۵۰۰ هزار هکتار اراضی استان به زیر کشت گندم پائیزه رفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: از ابتدای کشت گندم در مزارع استان، ۱۶ هزار تن بذر گواهی شده در اختیار کشاورزان قرار گرفته است و ۳۹ میلیارد تومان تسهیلات برای مکانیزاسیون و خرید ماشین آلات زراعی برای کاشت، داشت و برداشت در استان اختصاص یافته است.

رئیس بخش غلات موسسه تحقیقات دیم کشور نیز در این جلسه از انتقال یافته‌های تحقیقاتی این موسسه به پنج هزار هکتار از مزارع گندم استان خبر داد.

روستایی با بیان اینکه این یافته در پنج شهر دیم خیز استان در هر شهرستان در سطح یک هزار هکتار اجرا شده است گفت: کشاورزان با بهره‌ گیری از این یافته‌ها در سال‌های خشک شاهد محصول خوب خواهند بود.