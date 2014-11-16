فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی کردستان در بخش های مختلف شامل مولف برتر، ناشربرتر، کتابفروش برتر، اهدا کننده و کتابخوان نمونه و هم چنین خبرنگار فعال این عرصه با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان در ابتدای این مراسم گفت: تجلیل از فعالان بخش کتاب که اقدامات و خدمات آنها کمتر دیده شده از وجه های متفاوت مراسم امسال با سنوات گذشته است.

اسماعیل احمدی با اشاره به اینکه مولفان همواره از اقشار تاثیرگذار در اعتلای فرهنگ جامعه محسوب می شوند، عنوان کرد: ازمولفان برتراستان، به همراه ناشرانی که علارغم مشکلات مالی همچنان فعالیت خود را ادامه دادند و هم چنین فروشندگان فعال کتاب در این مراسم مورد تجلیل به عمل می آید.

وی از کلنگ زنی و احداث کتابخانه مرکزی کردستان در آینده ای نزدیک خبرداد و اظهارداشت: استاندار کردستان وعده احداث این کتابخانه در آینده ای نزدیک در استان را داده اند و این مهم توجه ویژه این مقام عالی استان را نسبت به مسائل فرهنگی می رساند.

در این مراسم از خانواده مرحوم عباس کمندی شاعر و نویسنده کردستانی با دادن لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

از محمد شرف بیانی فرماندار شهرستان قروه به عنوان فرماندار برتر حوزه کتاب و کتابخوانی در استان، ازعلی پاشازاده شهرداربیجار نیز به عنوان شهرداربرتر، مهدی گل محمدی بخشدار بیجار هم به عنوان بخشدار برتر تجلیل به عمل آمد.

در بخش مولف برتر کتا هم از بختیار سجادی، امید ورزنده، شاحسین سعیدی ملقب به غریب کردستانی شاعر، نویسنده، مدرس دانشگاه و دارای 16 اثر تالیفی تجلیل شد.

در این بخش از حسن بابایی به خاطر تالیف کتابی در خصوص شعار سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با اهدای لوح تقدیری تجلیل شد.

در حوزه ناشر برتر هم از کیومرث کرباسی از انتشارات کالج، شهروز سامانی از انتشارات ژیار با دادن هدایا و لوح تقدیری تجلیل به عمل آمد.

در حوزه کتابفروشی هم کاوان ابراهیمی از کتابفروشی کتاب شهر در سنندج مورد تجلیل قرار گرفت و در حوزه خیرین و همیاران کتابخانه های عمومی استان هم از نسرین حیدری از شهرستان دیواندره و علیرضا عبدی از بخش دلبران شهرستان قروه و فرهاد زارعی مدیرعامل شرکت معدن در شهر دزج تجلیل شد.

در حوزه کتابخوان نمونه در بخش کودک محمد متین نصیری از شهرستان بیجار، در بخش نوجوان هم نگار مریوانی از شهرستان دیواندره و در بخش بزرگسال هم عبدالقادر سمایی از شهرستان بانه مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش خبرنگار نمونه هم از امید بهمنی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و فردین کمانگر خبرنگار روزنامه همشهری با دادن هدایا ولوح تقدیری تجلیل شد.