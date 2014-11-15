به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان به خبرنگاران گفت: بهره وری و اشتغال یک مقوله فرابخشی است که در حیطه کار یک سازمان خاص قرار ندارد و نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص نقش دبیرخانهای و مدیریتی است.
بهبودی با اشاره به این که بخشی از پروژههای این سند اقداماتی است که در سایر کارگروهها دنبال میشود، افزود: عمده هدف سند کارگروه بهرهوری و اشتغال هماهنگی و رصد عملکردها است.
وی در خصوص هسته های کلیدی این کارگروه نیز گفت: استقرار سیستم جامع اطلاع رسانی بازار کار استان، مدیریت بهره وری از طریق ارتقای سرمایه انسانی، فناوری و سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده از هستههای کلیدی سند تدبیر توسعه این کارگروه هستند.
معاون برنامهریزی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین در این نشست هسته های کلیدی شهرستان اسکو نیز به تصویب رسید که شامل توسعه گردشگری، پیاهسازی نظام جامع سلامت، اصلاح الگوی کشت و تغییر شیوه آبیاری در حوضه دریاچه ارومیه و ایجاد شهرک صنایع پاک با فناوریهای پیشرفته هستند.
بهبودی در پایان از تبیین سند توسعه استان در همایش استانداران خبر داد و گفت: با دستور وزیر کشور، تشریح و تبیین این سند در همایش استانداران انجام شده و امیدواریم به عنوان یک الگو در برنامه ششم توسعه استانها مورد استفاده قرار گیرد.