به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نادری کشتی گیر وزن 70 کیلوگرم ایران در چهارمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی در یک دیدار سخت و نفس گیر مقابل عبدالرحماناف روس الاصل که برای تیم قطر کشتی میگیرد، قدرتمندانه ظاهر شد و توانست این حریف قدرتمند را با نتیجه 2 بر صفر شکست داده و به اولین مدال طلای کاروان ایران دست یابد. این نهمین مدال کاروان ورزش ایران در این رقابتها بود.
وی پیش از این توانسته بود از سد حریفانی از کشورهای کرهجنوبی، بنگلادش و مغلوستان بگذرد و در آخرین نبرد خود مقابل کشتی گیر روسی الاصل قطری پیروز میدان شود.
چهارمین دوره بازیهای ساحلی آسیایی از 23 آبانماه تا 4 آذر در پوکت تایلند برگزار میشود. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 18 رشته شرکت کرده است.
مدالهای ورزشکاران ایران در این دوره از بازیها:
طلا: حمید نادری (کشتی)
نقره: احسان کریمیان (سامبو)، احمد عیدی (جوجیتسو)، امیرحسین خادمیان (جوجیتسو)، محمد منصوریداور (جوجیتسو) و تیم ملی فوتوالی
برنز: یوسف کریمیان (سامبو)، سیدعلیاصغر دوکوهکی (جوجیتسو) و ایرج امیرخانی (جوجیتسو)
کاروان ایران با کسب یک طلا، 5 نقره و 3 برنز در رده هشتم جدول مدالی چهارمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی قرار گرفته است.