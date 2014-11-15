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۲۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۲۲

بازی‌های آسیایی ساحلی – تایلند ؛

اولین طلای ایران به‌دست آمد/ صعود به رده هشتم با مدال نادری

اولین طلای ایران به‌دست آمد/ صعود به رده هشتم با مدال نادری

حمید نادری با شکست کشتی‌گیر روسی الاصل قطر اولین طلای کاروان ایران در چهارمین دوره بازی های آسیایی ساحلی را به‌دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نادری کشتی گیر وزن 70 کیلوگرم ایران در چهارمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی در یک دیدار سخت و نفس گیر مقابل عبدالرحمان‌اف‌ روس الاصل که برای تیم قطر کشتی می‌گیرد، قدرتمندانه ظاهر شد و توانست این حریف قدرتمند را با نتیجه 2 بر صفر شکست داده و به اولین مدال طلای کاروان ایران دست یابد. این نهمین مدال کاروان ورزش ایران در این رقابتها بود.

وی پیش از این توانسته بود از سد حریفانی از کشورهای کره‌جنوبی، بنگلادش  و مغلوستان بگذرد و در آخرین نبرد خود مقابل کشتی گیر روسی الاصل قطری پیروز میدان شود.

چهارمین دوره بازی‌های ساحلی آسیایی از 23 آبان‌ماه تا 4 آذر در پوکت تایلند برگزار می‌شود. کاروان ورزشی ایران در این دوره با 85 ورزشکار در 18 رشته شرکت کرده است.

مدال‌های ورزشکاران ایران در این دوره از بازی‌ها:
طلا: حمید نادری (کشتی)

نقره: احسان کریمیان (سامبو)، احمد عیدی (جوجیتسو)، امیرحسین خادمیان (جوجیتسو)، محمد منصوری‌داور (جوجیتسو) و تیم ملی فوتوالی 

برنز: یوسف کریمیان (سامبو)، سیدعلی‌اصغر دوکوهکی (جوجیتسو) و ایرج امیرخانی (جوجیتسو)

کاروان ایران با کسب یک طلا، 5 نقره و 3 برنز در رده هشتم جدول مدالی چهارمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی قرار گرفته است.

کد مطلب 2421463

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