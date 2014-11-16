سرانه اعضا و فضای کتابخوانی در کردستان با چشم انداز1404 فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار نیلچی شنبه در آیین تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی استان کردستان در سنندج به ارائه گزارش از وضعیت و آمار مربوط به کتابخانه های عمومی استان و مقایسه این آمار با میانگین کشوری و هم چنین سندچشم انداز 1404 پرداخت و گفت: در حال حاضر کردستان دارای 84 باب کتابخانه با زیربنای 24 هزار و 735 مترمربع است.

وی با اشاره به اینکه 36 هزار و 504 نفرهم در کتابخانه های استان عضوهستند، عنوان کرد: تعداد امانات داخلی کتاب در شش ماهه نخست امسال 57 هزار و 863 جلد و امانات خارج هم 223 هزار و 997 جلد بوده است.

وی بیان کرد: کتابخانه های استان کردستان از نظر مواد دیداری و شنیداری و هم چنین تعدادکتابدار بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

مدیرکل برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشورادامه داد: طبق سند چشم انداز 1404 به ازای هر 100 نفر 35 نفر باید عضو کتابخانه باشند که این سرانه اکنون در کردستان 2(به ازای هر یکصد نفر دونفر) است که 33 نفر با چشم انداز 20 ساله کشور فاصله دارد.

نیلچی با اشاره به اینکه براساس سند چشم انداز به ازای هر یکصد نفر باید 400 جلد کتاب در کتابخانه های کشور موجود باشد، افزود: این سرانه در کردستان 55 جلد کتاب است که 345 جلد را به ازای هر یکصد نفر کم تر دارد.

وی بیان کرد: طبق چشم انداز بیست ساله کشور به ازای هر یکصد نفر باید هشت مترمربع زیربنای کتابخانه ای ایجاد شود که این سرانه در کردستان به ازای هر 100 نفر 1.6 مترمربع است.

وی عنوان کرد: برای دستیابی به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز 1404 باید فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف شناسایی شود که خوشبختانه به بسیاری از این موارد تاکنون پرداخته شده است.

مدیرکل برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: یکی از تفاوت هایی که در دوره جدید مدیریتی نهادکتابخانه های عمومی کشور ایجاد شده در اولویت قرارگرفتن تکریم کتابداران است.

نیلچی اظهارداشت: از دیگر اولویت های مسئولان این نهاد افزایش حقوق پرسنل و بازنگری احکام و پیگیری اختصاص نیم درصد درآمدشهرداری ها به کتابخانه هاست.

وی بر تجهیز کتابخانه ها به منابع الکترونیک تاکید کرد و گفت: یکی از راه های گسترش فرهنگ کتابخوانی تجهیز کتابخانه ها به منابع دیجیتالی است.

وی بیان کرد: با وجود منابع دیجیتالی در کتابخانه ها امکان استفاده و بهره برداری راحت تر اقشار مختلف کشور به کتاب های مختلف فراهم شده است و باید تمامی کتابخانه های استان ها مجهز به این منابع شوند.

مدیرکل برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام کرد: طرح هایی هم چون کتاب من و ایستگاه من هم اکنون در حال بازنگری است و به محض تکمیل شدن باردیگر اجرا می شوند.