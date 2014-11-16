آثار امواج مغناطیسی در ناباروری نسل جدید/مشاغلی که ناباروری در مردان را تهدید می کند

دکتر حمید چوبینه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه میانگین رشد ناباروری در ایران بیش از سایر کشورها بوده و این رقم سالانه حدود 10 تا 18 درصد در کشور افزایش داشته است.

وی ادامه داد: امواج مغناطیسی تاثیر زیادی بر سلامتی افراد دارد و در عصر حاضر، زندگی بسیاری از افراد جامعه از طریق امواج مغناطیسی به خطر افتاده است. این در حالی است که بسیاری از خانواده از این موضوع آگاهی لازم را نداشته و می بایست نحوه استفاده از وسایل مغناطیسی به ویژه انواع گوشی‌های موبایل و تبلت برای نوجوانان و جوانان آموزش داده شود.

رئیس مرکز درمان ناباروری رویش گفت: ذخیره جنسی در آقایان در کیسه بیضه که خارج از بدن است، قرار گرفته و متاسفانه بیشتر آقایان در زمان استفاده از تبلت و یا انواع یارانه‌های کوچک، آن را بر روی پای خود قرار داده که حرارت ناشی از آن، سلامت ذخیره جنسی مردان را با مخاطره همراه می‌سازد.

چوبینه ضمن توصیه به افراد مبنی بر اینکه استفاده از وسایلی که دارای امواج مغناطیسی هستند باید به اندازه باشد، گفت: مشاغلی همچون جوشکاری و نانوایی، ناباروری مردان را بیشتر تهدید می‌کند و این موضوع موید ارائه آگاهی‌های لازم جهت جلوگیری از ناباروری در مردان است و باید آموزشهای شغلی را جهت پیشگیری از ناباروری گسترش دهیم.

وی افزود: میزان ناباروری در کشور در حال حاضر میان زنان و مردان یکسان بوده و 80 درصد ناباروری‌ها به صورت نصف نصف مربوط به زوجین و تنها 20 درصد علت نامعلوم و یا مشترک دارد.

رئیس مرکز درمان ناباروری رویش با اشاره به اینکه هزینه‌های درمان ناباروری در ایران زیاد است و بسیاری از خانواده‌ها توان مالی برای درمان ناباروری ندارند، گفت: مرکز رویش پیگیر تحت پوشش قرار گرفتن درمان ناباروری است.

چوبینه، افزایش سن ازدواج، استرس و تغذیه نامناسب و امواج مغناطیسی را دلایل رشد ناباروری اعلام کرد و گفت: بیش از سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که طی 1.5 سال گذشته حدود 3200 زوج برای درمان ناباروری، به مرکز رویش مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مرکز ناباروری رویش به دلیل برند معتبر هلال‌احمر و هزینه‌های درمان اندک نسبت به سایر مراکز مورد استقبال زوجهای نابارور قرار گرفته است، افزود: تعداد زیادی از مراجعان از سایر کشورها به ایران سفر کرده و جهت درمان، به مرکز ناباروری رویش مراجعه می‌کنند.

رئیس مرکز درمان ناباروری رویش در پایان ابراز امیدواری کرد که با ارائه آموزشهای لازم به افراد جامعه و تشویق جوانان برای ازدواج و تسهیل شرایط ازدواج، شاهد کاهش ناباروری در ایران باشیم.