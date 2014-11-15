وجود ۸۳ طرح نیمه تمام ورزشی استانی و ملی در آذربایجان شرقی/ اجرای ۳۰ برنامه تحول اداری در ۵۰ دستگاه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان قبل از ظهر شنبه در نشست کمیته اجرایی ستاد راهبردی اصلاح نظام اداری در دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر سرانه کل ورزش استان ۶۲ صدم مترمربع است که با اتمام پروژه های عمرانی در حال ساخت و نیمه تمام، این سرانه به ۸۲ صدم مترمربع خواهد رسید و برای تحقق یک متر فضای ورزشی در استان در پایان برنامه ششم توسعه، نیاز به ساخت بیش از یک میلیون متر مربع فضای ورزشی با همکاری سایر دستگاه های دولتی وبخش خصوصی داریم.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های اصلی اداره کل ورزش و جوانان استان، حضور قدرتمند در المپیک ۲۰۱۶ است، در خصوص موفقیت های شاخص ورزشی این اداره کل نیز گفت: حضور ۱۳ نفر از ورزشكاران استان دربازي هاي آسيايي اينچوان و كسب يك مدال طلا توسط پرويز هادي و دو مقام تيمي در شمشيربازي و كبدي توسط ورزشكاران استان، حضور ۲۱ نفر از ورزشكاران استان در بازي هاي پارآسيايي اينچوان، صعود عظیم قیچی ساز به قله ماکالو و چوایو و فتح ۱۳ قله بالای هشت هزار متر، موفقیت فرزاد عبدالهی، پرویز هادی، یونس سرمستی مصطفی قیاسی و سایر ورزشکارن استان در میادین مختلف جهانی، قهرمانی تیم فوتبال تراکتورسازی درجام حذفی و کسب مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا و کسب شش مدال طلا و یک نقره توسط ورزشکاران استان درمسابقات پاراآسیائی مالزی از مهمترین موفقیت های ورزشی استان است.

اسبقیان ادامه داد: کسب مدال طلا و نقره قایقرانی قهرمانی آسیا در ازبکستان توسط معصومه داناپور و چهارمی بهراد صادقی، ارتقا و تثبیت تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان برای نخستین بار در تاریخ دوچرخه سواری کشور به سطح نیمه حرفه ای، حضور تیم های تراکتورسازی و فولاد گستر درلیگ برتر فوتبال، دبیری، شهرداری و هلال احمر در لیگ برتر فوتسال، حضور تیم شهرداری تبریز درلیگ برتر والیبال و صعود تیم فوتبال شهرداری تبریز به لیگ دسته یک، حضور چشمگیر مردم استان در همایش پیاده روی خانوادگی و کسب رتبه سوم فعالیت های ورزش همگانی توسط حوزه توسعه ورزش همگانی اداره کل در کشور از دیگر موفقیت های ورزشی استان است.

وی تصریح کرد: ورزش آذربایجانشرقی در پنج سال گذشته بر کسب مدال در المپیک ها و بازی های آسیایی تمرکز کرده و با وجود اینکه نتوانست در المپیک لندن به مدال دست یابد ولی در بازی های آسیایی اینچئون کره جنوبی موفق شد با کسب مدال طلای پرویز هادی در کشتی و مدال های نقره فرزاد باهر ارسباران و سه کبدی کار استان در قالب تیم ملی این رشته، به این هدف خود نیز دست یابد.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی همچنین در ادامه گفت: این استان در شش ماهه نخست امسال، میزبان سه رویداد بزرگ ورزشی بود و سال آینده این تعداد به عدد شش خواهد رسید که موفقیت‌ها و اتفاقات ورزشی در این مدت در تاریخ ورزش استان بی‌نظیر است که از این میان می توان به کسب رتبه نخست کشوری اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در نتیجهب رنامه ریزی های راهبردی چهار ساله اشاره کرد .

وی اختصاص سهمیه جدید استخدامی نیرو، تامین منابع مالی افراد قبول شده در آزمون های استخدامی، جذب نیروهای جدید قراردادی، کمک کمیسیون ماده ۱۰۰ شهراری، افزایش حقوق و مزایای کارکنان، مجوز خرید خوردو برای شهرستان ها و کمک از طریق وزارت نفت به هیات های ورزشی را از نیازهای ورزش و جوانان استان دانست و ادامه داد: این اداره کل با دارا بودن ۱۴۴ کارمند در سطح استان توانست در سطح اول کشور قرار گیرد و این نشان از توانمندی و تلاش شبانه روزی کلیه کارکنان در سطح استان است ولی باید برای ارتقاء و بهبود کیفیت کاری از نیروهای جوان و متخصص استفاده کرد چرا که در حال حاضر ۱۷۷ پست خالی سازمانی در اداره ورزش و جوانان استان وجود دارد.

۳۰ برنامه تحول اداری در ۵۰ دستگاه استان اجرایی می شود

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از اجرای ۳۰ برنامه تحول اداری در ۵۰ دستگاه اجرایی استان خبر داد و گفت: هدف از این برنامه کمک به بهبود و اصلاح نظام اداری دستگاه‌هاست.

علیرضا مهرآسا ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح در سراسر کشور می توانیم شاهد تحول بزرگی در دستگاه های اجرایی باشیم و در استان نیز خوشبختانه نگاه مثبتی نسبت به اجرای این طرح در میان میدران دیده می شود.

وی با بیان اینکه اداره کل ورزش و جوانان می تواند این طرح را به خوبی پیاده کند، گفت: این اداره کل نسبت به گذشته سیری صعودی را طی می‌کند و امید است که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مهرآسا با مثبت ارزیابی کردن گزارش اداره کل ورزش و جوانان در خصوص برنامه ۳۰ در ۵۰، ‌گفت: اجرای این طرح در این اداره کل می تواند زمینه ساز تحول بزرگی در رشته های ورزشی بوده و سلامت و نشاط جوانان و نوجوانان را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: ویژگی خاص اداره کل ورزش و جوانان نسبت به سایر دستگاه‌ها این است که مخاطب آن عموم مردم است.



مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی افزود: در سال‌های اخیر و با اضافه شدن موضوع جوانان به وظایف تربیت‌بدنی، وظیفه این اداره کل سنگین‌تر شده است.



وی کسب رتبه اول کشور توسط اداره کل ورزش و جوانان در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان را یک موفقیت بزرگ خواند و ابراز امیدواری کرد در خصوص اقدامات فرهنگی و سامان‌دهی امور جوانان در این اداره کل قدم‌های موثری برداشته شود.

مهرآسا با بیان اینکه ورزش استان در حال رشد و پیشرفت است، گفت: با اقداماتی که این اداره کل در نظر گرفته است می توانیم در آینده ای نزدیک شاهد تبدیل شدن این استان به قطب ورزشی کشور باشیم که محقق شدن این امر نیاز به استعدادیابی ورزشی و همکاری دیگر ارگان های استان به خصوص آموزش و پرورش دارد.