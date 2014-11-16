کتابخانه ها باید منشاء نشر علم، دانش و فضیلت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی شاهرودی امروز شنبه در آیین تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی استان کردستان در سنندج گفت: کتابخانه های دیگر مانند گذشته نباید تنها به داشتن و عرضه کتاب بسنده کنند بلکه باید منشاء نشر علم، دانش و فضیلت باشند.

وی عنوان کرد: نیاز به برگزاری نشست های علمی در کتابخانه های استان وجود دارد تا بدین گونه قدم موثری در راستای نشر علم ودانش برداشته شود.

وی اظهارداشت: علم و عالم و آنچه که منجر به ارتقای دانش و آگاهی انسانی می شود در هر جامعه ای بیشتر مورد احترام قرار گیرد قطعا آن جامعه رشد و پیشرفت بیشتری خواهد داشت.

نماینده ولی وفقیه در کردستان عنوان کرد: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است انسان ظرفیت فهمیدن و درک کردن تمامی مسائل موجود در دنیا را دارد.

حجت الاسلام شاهرودی بیان کرد: از آنجا که انسان با مرگ رابطه اش با دنیا قطع می شود در قرآن بیان شده این رابطه داشتن احسان جاریه همواره برقرار است که داشتن فرزند، و انجام کارها و اقدامات ماندگار هم چون تالیف کتاب و غیره همچنان برقرار خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمامی علوم ومسائل مختلف در قرآن کریم بیان شده است، اظهارداشت: تنها مطهرین امکان دستیابی به حقیقت موجود در کلام الله را دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز اکثرا به دنبال جنبه های سرگرمی و تفریحی حاصل از دستاوردهای علمی هستند و مطالب واقعی و جدی آن را فراموش کردند.

حجت الاسلام شاهرودی اظهارداشت: در حوزه کتابخوانی هم عده ای به جای اینکه درصدد ارتقای علم و دانش خود با مطالعه کتاب های گوناگون باشند به جنبه سرگرمی آن بیشتر اهمیت می دهند.

وی با اشاره به اینکه تهیه و عرضه کتاب در طول سالیان مختلف دستخوش تغییرات زیادی شده، افزود: در زمان های گذشته کتاب برروی چوب، سنگ و پوست حیوانات نگاشته می شد که سازندگان آن با سختی های فراوانی در این راستا مواجه بودند و برای انجام کار خود به صورت دقیق و صحیح تلاش فراوانی می کردند.

نماینده ولی وفقیه در کردستان عنوان کرد: امروزه با توسعه علم و دانش تهیه و عرضه کتاب هم تغییر کرد به گونه ای که چندین هزار جلد کتاب در قالب نرم افزار رایانه ای قابل دسترسی است.

حجت الاسلام شاهرودی با اشاره به اینکه انسان باید با کتاب مانوس باشد تا به دانش دست پیدا کند، اظهارداشت: هر مسئله وموضوعی که دانش بنیان شود ارزش افزوده آن هم افزایش می یابد لذا کسی که اهل مطالعه است در کارش موفق تر است و این مهم را می توان در فعالیت کارآفرینان به خوبی مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه خلاقیت بدون مطالعه حاصل نمی شود، افزود: انسان همواره به دنبال حقیقت است و این حقیقت یابی هم با مطالعه بدست می آید.

نماینده ولی وفقیه در کردستان با اشاره به اینکه رشد فرهنگی هر جامعه ای ارتباط مستقیمی با رشد مطالعه در آن دارد، گفت: مسئولان باید در راستای رشد کتابخوانی و فضای کتابخانه ها در کشور که از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز هست، تلاش بیشتری کنند.