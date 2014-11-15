آغاز به کار دوازدهمین نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به همراه جمعی از مسئولان دانشگاهی، استادان، مترجمان و مولفان حضور مییابند.
بیش از 70 هزار عنوان کتاب خارجی در دوازدهمین نمایشگاه کتابهای کاربردی و دانشگاهی عرضه میشود. بنا بر اعلام، این کتابها توسط 18 شرکت به نمایندگی از 300 ناشر از کشورهای اروپایی، امریکایی و عربی ارائه خواهند شد.
این آثار کاربردی و دانشگاهی به زبانهای عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه هستند که به صورت اوریجینال عرضه میشوند؛ در این نمایشگاه عرضه کتابهای افست به هیچ وجه مجاز نیست.
هماکنون این امکان فراهم شده است که مخاطبان نمایشگاه با مراجعه به سایت انجمن فرهنگی ناشران بینالمللی ایرانیان به نشانی www.Anjomannasheran.com به عناوین این کتابها دسترسی داشته باشند.
برای تسهیل دسترسی مخاطبان نمایشگاه به عناوین و اطلاعات کتابها، امکانات مختلفی روی این سایت در نظر گرفته شده است که علاوه بر امکان جستوجوی موضوعی، کلیدواژهیی و سایر جستوجوهای پیشرفته، میتوان به مواردی همچون امکان دانلود لیست اکسل کتابها، دانلود لیست اکسل نتایج جستوجو، معرفی کارگزاران مختلف عرضهکننده کتابهای مشترک و امکان ساخت سبد خرید اشاره کرد.
در این نمایشگاه، قانون تثبیت قیمت وجود دارد و کلیه کارگزاران مکلفند کتابهای مشترک خود با دیگران را با یک قیمت واحد عرضه کنند.
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی کتابهای کاربردی و دانشگاهی از 25 تا 28 آبانماه در سالن تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس برپا خواهد بود.
انجمن فرهنگی ناشران بینالمللی ایرانیان با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه تربیت مدرس این رویداد فرهنگی را برگزار میکند.