پیشنهاد خروج تعرفه های آب از مکانیزم نرخ گذاری ملی به شورای عالی آب کشور داده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جانباز ظهر شنبه در نشست مشترک مدیران شرکت های آبفا و آبفار کردستان که در سالن آمفی تاتر تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج برگزار شد، به تعرفه های آب اشاره کرد و گفت: شرکت مهندسی آبفا کشور پیشنهاد خروج تعرفه های آب از مکانیزم نرخ گذاری ملی را به شورای عالی آب داده تا با تعیین کف یا حداقل قیمت با احتساب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی اختیار آن را به شوراهای اسلامی بدهند.

وی عنوان کرد:این حرکت گامی است در جهت اختیارات بیشتر مدیران استانی و ایجاد تعامل بیشتر آنان در استان ها با شوراهای اسلامی و سایر ارگان های مرتبط تا با اقدامات خوبی که انجام داده اند تعرفه های آب را در استان خود تعیین کنند.

وی برتوجه بیشتر به مدیران امور شهرها تاکید کرد و اظهارداشت: مدیران امور شهرها مجریان واقعی سیاست های شرکت هستند که جا دارد توجه بیشتری به زحمات این افراد شود و برای ایجاد تعامل بیشتر در آینده ای نزدیک جلساتی کشوری با مدیران امور خواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور ادامه داد: تبدیل شرکت های آبفا به شرکت های بالنده و پیشرفته از برنامه های اصلی ماست که برای رسیدن به این مهم آموزش نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است.

جانباز بیان کرد: سرمایه های انسانی سازمان و اقتصاد آب از محورهای مهم و مورد توجه صنعت است که انتظار می رود مدیران در این دو موضوع به شرکت آبفا راهکار ارائه دهند و به صورت جدی به این موضوعات بپردازند تا مشکلات این حوزه ها با همراهی و همکار مرتفع شود.

شرکت آبفای کردستان 125 میلیون متر مکعب ظرفیت تولید آب دارد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان نیز در این نشست گفت: در حال حاضر در 25 شهر استان مشغول انجام خدمات رسانی هستیم و در بخش آب چهار تصفیه خانه آب در دست بهره برداری داریم.

علیرضا تخت شاهی ادامه داد: مابقی آب موردنیاز استان هم از منابع زیرزمینی و چاه های استان تامین می شود و با این وضعیت در سال 91 میلیون متر مکعب آب تولید کردیم.

وی افزود: با 14 آزمایشگاه فعال آب و فاضلاب در سطح استان نیروهای متخصص بحث کنترل کیفی در سطح استان را رصد کرده و می کنیم.

وی به پروژه های بلند مدت تامین آب شهرهای استان اشاره کرد و اظهارداشت: خوشبختانه پروژه های تامین بلند مدت آب شرب شهرهای استان در کمیسیون تخصیص منابع آب کشور نهایی شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر 125 میلیون متر مکعب ظرفیت تولید آب داریم و ظرفیت تولید برای افق 1405 به میزان 275 میلیون متر مکعب است.

تخت شاهی ادامه داد: با اضافه کردن 110 میلیون متر مکعب تخصیص یافته و در قالب اجرای پروژه های آبرسانی که تعدادی از آنها نهایی شده است می توانیم ظرفیت افق استان را تکمیل کنیم.