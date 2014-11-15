همايش تجليل از خادمان کتاب و کتابخوانی در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محرمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: كتابخانه ها گنجينه معارف بشري هستند و این مکان براي آشنايي بيشتر با فرهنگ و تمدن يك ملت به حساب مي آيند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه كتابخانه ها مركز اطلاع رساني هستند، افزود: این مکان ها چه در سطح محلات و چه در مركز، نقش عمده اطلاع رساني را بر عهده دارند به ويژه اینكه در دنياي معاصر كتابخانه ها مجهز به امکانات نوینی چون اينترنت و نرم افزار نیز شده اند.

سرپرست معاونت فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌ شرقی تاکید کرد: باید فضایی فراهم شود تا ما به كتاب و مطالعه احساس نياز کنیم و بدانيم كه ما نيازمند كتاب هستيم و به تبع آن اين احساس را در خصوص كتاب هاي اثرگذار در عرصه فرهنگ نیز در بين جوانان بوجود آوریم.

محرمی خاطرنشان کرد: در فرهنگ دینی و اسلامی ما کتاب از جایگاه ویژه ‌ای برخوردار است، چنانکه معجزه پيامبر گرامي اسلام نیز قرآن كريم است و همچنین بسياري از تعاليم و آموزه هاي پيشوايان ديني ما در كتاب ها درج شده است.

گفتني است آیین تجلیل از خادمان و فعالان عرصه‌ی کتاب و کتابخوانی، ۲۵ آبان در تبریز برگزار می‌شود که در آن از كتابداران نمونه استاني، اعضاي فعال انجمن ها، روساي نمونه انجمن ها، اهداگران نمونه، مسئولان فعال سازمان ها، كتابخوانان نمونه استان و كتابداران نمونه تبريز در محل تالار حاج محمد نخجواني كتابخانه مركزي تبريز تجلیل خواهد شد.