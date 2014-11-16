جسد پیرمرد روستایی پس از یک هفته در جنگلهای شهداد پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی با بیان این مطلب گفت: در پی اعلام ناپدید شدن پیرمرد روستایی در تاریخ ۱۶ آبان امسال و پس از یک هفته تلاش بی وقفه امدادگران جمعیت هلال احمر شهداد جسد وی پیدا و تحویل مراجع ذیصلاح شد.

وی بیان کرد: جسد این مرد روستایی ۷۵ ساله در حالی کشف شد که در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری روستای حجت آباد در جنگل های گز کویر شهداد زیر بوته گیاه گز دراز کشیده بود.

وی تصریح کرد: جسد پس از یک هفته سالم مانده بود.

بخش شهداد از توابع شهرستان کرمان در ۹۵ کیلومتری مرکز استان قرار دارد و کویر آن از جاذبه های مشهور طبیعی و گردشگری است.