به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان گفت: سهم سرمایه گذاری ارزی این پروژه 17.5 میلیون یورو بود که صرف تامین ماشین آلات مورد نیاز شد و در واقع بیش از 70 درصد این مجتمع معدنی و صنعتی از توانمندی داخلی بهره گیری شده است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان آنکه با اجرای طرح توسعه در این مجتمع قرار است ظرفیت آن به 6 تن طلا برسد، افزود: بر اساس پیش بینی های اولیه ذخیره معدنی این مجتمع 55 تن بود که با بررسی های جدید سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور این رقم به 110 تن افزایش یافته است.

کرباسیان ادامه داد: در حال حاضر میزان تولید طلا کشور سالانه بیش از 2 تن است که با فعالیت این مجتمع، ظرفیت تولید طلای کشور به بیش از 5 تن افزایش یافته است.

وی از سرمایه گذاری 7 میلیارد تومانی برای اجرای طرح های زیست محیطی در این مجتمع خبر داد و گفت: در حال حاضر این مجتمع هیچگونه مشکل زیست محیطی ندارد و مطابق استانداردهای مربوطه فعالیت خود را دنبال می کند.

معاون وزیر صنعت، تولید یکهزار و 250 کیلوگرم نقره و 500 کیلوگرم جیوه را به عنوان مواد معدنی همراه این مجتمع ذکر کرد.

به گفته وی، اکتشافات اولیه معدن طلای زرشوران توسط مهندسان کانادایی، انگلیسی و آفریقای جنوبی در قالب شرکت پیمانکاری انجام شده که طی 4 سال فعالیت حدود 4 هزار متر اکتشاف کرده بودند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: پیش بینی اجرای طرح توسعه در قالب 10 هزار متر حفاری جدید در دستور کار این مجتمع قرار دارد که با اجرای آن دستیابی به ذخایر بیشتر مورد انتظار است.

مجتمع معدنی صنعتی طلای زرشوران پیش از ظهر امروز (شنبه) با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد.