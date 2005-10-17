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۲۵ مهر ۱۳۸۴، ۸:۱۲

خلاصه مهمترين خبرها از شب گذشته

جهان از شب گذشته تاكنون شاهد تحولاتي به شرح زير بوده است.

- اتمام سفر دوره اي كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا و بازگشت وي به كشور

- استراو پيرامون موضوع هسته اي ايران گزينه نظامي متصور نيست

- هشدار وزير كشور جمهوري آذربايجان به ديپلماتها و روزنامه نگارها براي دور ماندن از برخوردها و ناآرامي هاي قبل از انتخابات در آن كشور

- رومانو پرودي رهبري گروه ائتلافي  اوپوزيسيون را براي انتخابات آتي در مقابل برلوسكني بر عهده مي گيرد

- رامسفلد به چين مي رود

- مشاور ارشد چني ممكن است با اتهاماتي روبرو شود

- گسترش آنفلونزاي مرغي و نگراني جامعه جهاني

-ديدار كويزومي از  يك مكان مقدس مربوط به جنگ و يادمان كشته هاي جنگي و اعتراض شديد كره جنوبي و چين

- استراليا براي ساخت يك كشتي جنگي آمريكا مشاركت مي كند

-ديپلماسي دريائي: كشتي هاي ايراني و آمريكايي حفاظت از امنيت مناطق نفت خيز خليج فارس را برعهده دارند

- تعداد كشته هاي زلزله پاكستان به 39 هزار و 422 نفر رسيد و تخمين زده مي شود كه به بيش از 54 هزار نفر افزايش يابد.

-آوارگان كاترينا هنوز در چادرها به سر مي برند

کد مطلب 242159

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