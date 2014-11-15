صدور ویزای الکترونیکی تا سال آینده / اتمام پروژه های نیمه تمام

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: ما در بخش تاریخی ،طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی،زیارتی،روستایی،توریسم سلامت ظرفیت بالایی داریم،سال های گذشته به دلیل سوء مدیریت و تحریم ها از این ظرفیت ها استفاده مناسبی نشد ولی با توجه به رویکرد و ادبیات دولت تدبیر و امید طی ماه های اخیر با روند رو به رشد ورود گردشگران به خصوص گردشگران اروپایی،آمریکایی ،کانادایی و استرالیایی روبه رو هستیم به خصوص به دلیل ناآرامی و جنگ در منطقه کشورهایی مثل ،عراق،سوریه،لیبی و مصر دیگر مقصد گردشگری نیستند،و این فرصت خوبی برای ما و ترکیه است که گردشگران بیشتری را جذب کنیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی روند ورود گردشگر را روند خوبی دانست و اعلام کرد: امسال تعداد اروپایی هايي که با تور وارد کشور شدند، سه برابر شده است.

وی در ادامه به ورود 350 گردشگر اروپایی در قالب قطار گردشگری اشاره کرد و گفت: 4 قطار گردشگری وارد کشور شده و از 10 استان دیدن کردند .هزینه این نوع تورها سه برابر تورهای عادی است ، علاقمندی این گردشگران برای سفر به کشورمان نشانه بالا بودن امنیت ایران است.

سلطانی فر اظهار داشت:به رغم تمامی تبلیغات منفی و جریان سازی هایی که در رسانه ها به خاطر ماجراي اسید پاشی شده بود ، گردشگران اروپایی که در زمره گردشگران متمول هستند ،به ایران سفر کرده و با خاطره خوشی به کشورشان بازگشتند.

وی گفت :برای نخستین بار تراز گردشی در سه ماه تابستان سال جاری نسبت به گذشته تغییر کرد. تعداد اتباع خارجی ورودی به کشور حدود 80 هزار نفر بیشتر شد بنابراین در تابستان امسال طبق آماریک میلیون و 497 هزار نفر وارد ایران شدندو در مقابل یک میلیون 416 هزار شهروند ایرانی به خارج از کشور سفر كردند،البته این روند در مهر ماه هم ادامه داشت. یعنی در مقابل ورود 530 هزار گردشگر خارجی،497هزار نفر از کشور خارج شدند.

50 درصد کل گردشگران ورودی را گردشگران زیارتی تشکیل می دهند

رییس سازمان میراث فرهنگی درباره گردشگری مذهبی گفت: ایران از مهمترین کانون های گردشگری مذهبی است،به طوری که سال گذشته حدود 2 میلیون و پانصد نفر گردشگر مذهبی زیارتی از کشورهای اطراف وارد ایران شدند.

وی افزود:در حال حاضر 50 درصد کل گردشگران ورودی را گردشگران زیارتی تشکیل می دهند.بر اساس آمار سال گذشته یک میلیون و 600 هزار نفر از عراق ،517 هزار نفر از شیعیان حاشیه جنوبی خلیج فارس و 400 هزار نفر از هندوستان و بنگلادش وارد کشور شدند.

سلطانی فر در ادامه عنوان کرد:مقصد این گردشگران مشهد،قم و شیراز است در مشهد خوشبختانه با کمبود مراکز اقامتی مواجه نیستیم ولی با روند رو به افزایش گردشگران مذهبی بايد برای افزایش مراکز اقامتی اقدام کنیم.

ارزش های 8سال دفاع مقدس به گردشگران معرفی شود

وی گفت:گردشگری جنگ در قالب راهیان نور انجام می شود که زیر مجموعه ما نیست اما ما وظیفه خود می دانیم در این زمینه همکاری داشته باشیم.

وی تاکید کرد:به اعتقاد من برای گردشگران خارجی با رعایت مسایل حفاظتی باید امکانی فراهم شود که علاوه بر بازدید از موزه جنگ و شهدا به مناطق جنگی هم سفر کنند،تا با واقعیت آن آشنا شوند ، اعتقاد دارم هنوز واقعیت جنگ پنهان مانده است .

وی تاکید کرد:ارزش های 8سال دفاع مقدس بی آن که یک وجب از خاک کشورمان را از دست دهیم باید به گردشگران معرفی شود.

رویکرد سازمان برای جذب بیشتر گردشگران

معاون رییس جمهور گفت:مهمترین موضوع ما در بخش گردشگری در درجه اول صدور ویزاست ما برای 190 کشور دنیا ویزای فرودگاهی صادر می کنیم جز تعداد معدودی از کشورها که خودشان موجب این محدودیت شدند.

وی افزود:چون رویکرد دولت و شخص رییس جمهور استفاده و بهره برداری از ظرفیت گردشگری است به دنبال تسهیل صدور ویزا هستیم.

سلطانی فر اعلام کرد:کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور،وزارت امور خارجه،وزارت اطلاعات،وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی از 7 ماه پیش فعال شده که توافقاتی طی این مدت برای روش های صدور ویزا به دست آمده است.

وی متذکر شد: راهکار نهایی ما صدور ویزای الکترونیکی است که امیدوارم شرایط نرم افزاری و سخت افزاری آن طی یک سال آینده انجام شود.

رییس سازمان میراث فرهنگی سپس با اشاره به این که 40 درصد از ناوگان هوایی ما به دلیل نبود قطعات و تحریم ها زمین گیر است گفت: با توجه به تمایل سفر ارو پایی ها به ایران، گسترش ارتباطات هوایی بین ایران و پایتخت کشورهای مهم اروپایی را در برنامه های خود قرار داده ایم.

وی در خصوص افزایش مراکز اقامتی هم گفت: برای مراکز اقامتی هم برنامه هایی داریم به خصوص که با افزایش گردشگر ضریب اشغال تخت در هتل های تهران ،اصفهان و شیراز 100 درصد بوده است.

سلطانی فر اظهار داشت:پروژه هایی بوده که 20 سال قبل کار آنها شروع شده اما به دلایلی متوقف شده است ،ماپروژه های نیمه تمامی که 50 درصد کار آن انجام شده در اولویت گذاشته ایم تا با تسهيلات صندوق توسعه ملی آنها را به اتمام برسانیم.

ایران می تواند کانون گردشگری حلال شود

رییس سازمان میراث فرهنگی در ادامه بازدید خود از غرفه ها و پاسخ گویی به سوالات خبرنگاران درباره گردشگری حلال گفت:ایران می تواند تبدیل به یکی از مهمترین کانون های گردشگری حلال شود،همان طور که می دانیدبسیاری از مبانی این نوع گردشگری اعم از غذای حلال،تفریحات حلال در کشور ما رعایت می شود.

وی افزود:گردشگران خارجی نیز در رعایت موارد حلال همکاری بسیار خوبی با ما داشته و دارند،فقط در بخش تفریح بانوان کمبودهایی داریم که با تامین آن ها مطمئنا ایران می تواند کانون گردشگری حلال شود.

همکاری ایران و ترکیه در حوزه گردشگری

مسعود سلطانی فر گفت: تراز گردشگری ما با کشور ترکیه 4 به یک است،یعنی 4برابر تعدادی که مسافر از ترکیه به ایران وارد می شود ،مسافر از کشور ما به مقصد ترکیه می رود.

وی در باره تعامل ایران و ترکیه در بخش گردشگری گفت:در سفری که رییس جمور به ترکیه داشتند و من نیز همراهشان بودم با رییس جمهور ترکیه گفتگو کرده و قرار شد همکاری متقابلی در حوزه گردشگری انجام بگیردبه این معنا که بتوانیم گردشگران بیشتری از کشور ترکیه داشته باشیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی افزود:همچنین برای گردشگران اروپایی که به ترکیه سفر می کنند مقصد ایران تعریف شود و همین طور بالعکس از سوی ما نیز این اقدام انجام بگیرد.

وی اظهار داشت:ترکیه تجربه خوبی در زمینه گردشگری دارد به طوری که در سال 2013 میزبان 36میلیون گردشگر بود و سال جاری نیز برای ورود٤٠ میلیون گردشگر هدف گذاری کرده است.

سلطانی فر درباره میراث معنوی مشترک بین دو کشور گفت:ما و ترکیه در یک حوزه فرهنگی و تمدنی هستیم آن هم در حوزه فرهنگ و تمدن ایران بزرگ،بسیاری از آثار تاریخی فرهنگی ترکیه به گونه ای با فرهنگ ایرانی مرتبط است.

وی درباره همکاری باستان شناسان ایرانی و ترکیه ای گفت:به دلیل تخصص خوب کارشناسان ما در بخش مرمت و بازسازی به عنوان نماینده منطقه ای یونسکو معرفی شده ایم ، وبه کشورهای منطقه در بخش مرمت و بازسازی کمک می کنیم ،در همین راستا قرار است با باستان شناسان ترکیه همکاری کنیم.

توسعه حریم شاهچراغ با حفظ بافت تاریخی

سلطانی فر گفت:تمام تلاش ما این است علاوه بر اجرای طرح توسعه این حریم ،بافت تاریخی منطقه هم حفظ شود،همان طور که ما دغدغه حفظ ميراث فرهنگی را داریم امام جمعه شیراز و مسوولان دیگر هم این دغدغه را دارند .

وی افزود:با وزارت راه و شهرسازی،مسوولان شیرازو تولیت آستان مقدس احمدبن موسی گفتگو و مذاکراتی داشتیم ،همان طور که گفتم حفظ بافت و آثار تاریخی نگرانی آنها هم هست ،راه حلی اتخاذ خواهیم کرد که با حفظ بافت تاریخی ،این حریم توسعه پیدا کند.

وی درباره بافت های تاریخی گفت: حدود 700 هزار هکتار بافت تاریخی در کشور وجود دارد،بسیاری از آنها بناهای فرسوده و فاقد سازه های مطمئن دارند،باید به دنبال بازسازی آنها باشیم ،به طوری که هویت فرهنگی و تاریخی آنها حفظ شود.

طرح تعطیلات زمستانی هنوز عملی نشده است

رییس سازمان میراث فرهنگی درخصوص طرح تعطیلات زمستانی گفت: در این باره هنوز توافقی انجام نشده است،گفته آموزش و پرورش هم صحیح است که با تعطیلات 10 روزه در زمستان امکان کاهش تعطیلات تابستانی نیست.

وی افزود:به دلیل شرایط اقلیمی ما دانش آموزان جنوب کشور یک ماه هم بیشتر از تعطیلات تابستانی برخوردار هستند،بنابراین میزان تعطیلات افزایش پیدا می کند.

سلطانی فر اعلام کرد:می توان با راهکاری تعطیلات زمستانی را در ایام دهه فجر در نظر گرفت ،که البته باید مورد بررسی قرار گیرد.