  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۱۴

رئیس ستاد توسعه صنایع دانش بنیان دریایی:

پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی دریایی باید افزایش یابد

پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی دریایی باید افزایش یابد

رئیس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: متاسفانه تعداد دانشجویانی که در رشته های مهندسی دریا پذیرفته می شوند، غیرمنطقی است.

محمدسعید سیف در خصوص وضعیت فارغ التحصیلان در حوزه  صنایع دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:در حال حاضر شرکت های کشتیرانی کشور نیاز گسترده ای به دریانورد دارند و تا 10 سال آینده به حدود پنج هزار نیروی جدید نیاز  داریم.

وی با بیان اینکه مسلماً در این راستا تعداد زیادی دانشجوی دریانوردی باید پذیرش شود، عنوان کرد: وزارت علوم و شرکت های کشتیرانی در این خصوص در حال مذاکره هستند تا دانشجویانی را در حوزه های صنایع دریایی پذیرش کنیم.

سیف اذعان داشت: ستادتوسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ، آمادگی دارد در جهت بهبود شرایط آموزش و یا مسائل فنی مرتبط  همکاریهایی داشته باشد تا در آینده نیروهای متخصص در این زمینه داشته باشیم.

رئیس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت:دانشجویان حتماً باید در دانشگاه های بزرگ و اصلی کشور در بخش مهندسی دریا، این رشته را ایجاد کنند و از همان ابتدا دانشجویان را با مسائل استراتژیک و جایگاه مهم دریایی کشور آشنا کنند.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر تعداد محدودی از دانشجویان در سال برای رشته های مهندسی دریا پذیرش می شوند که اصلاً منطقی و کافی نیست.

وی با بیان اینکه در مورد ضرورت آموزش دانشجویان دریانوردی مذاکرات مفصلی بین دانشگاه ها، وزارت علوم و شرکت های کشتیرانی در حال انجام است افزود: امیدواریم سریعتر یک راه حل مشخص تدوین شود.

وی اذعان داشت:در مورد توسعه رشته های مرتبط با طراحی و ساخت کشتی ها و سازه های دریایی، هنوز کار جدی صورت نگرفته است.

سیف تاکیدداشت: البته گسترش رشته در حیطه صنایع دریایی، بدون تنظیم یک برنامه کلان نیز چندان منطقی نیست و بهتر است با توجه به برنامه های توسعه صنایع دریایی کشور، آموزش ها نیز گسترش یابند.

کد مطلب 2421595

برچسب‌ها

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها