پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی دریایی باید افزایش یابد

محمدسعید سیف در خصوص وضعیت فارغ التحصیلان در حوزه صنایع دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:در حال حاضر شرکت های کشتیرانی کشور نیاز گسترده ای به دریانورد دارند و تا 10 سال آینده به حدود پنج هزار نیروی جدید نیاز داریم.

وی با بیان اینکه مسلماً در این راستا تعداد زیادی دانشجوی دریانوردی باید پذیرش شود، عنوان کرد: وزارت علوم و شرکت های کشتیرانی در این خصوص در حال مذاکره هستند تا دانشجویانی را در حوزه های صنایع دریایی پذیرش کنیم.

سیف اذعان داشت: ستادتوسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ، آمادگی دارد در جهت بهبود شرایط آموزش و یا مسائل فنی مرتبط همکاریهایی داشته باشد تا در آینده نیروهای متخصص در این زمینه داشته باشیم.

رئیس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت:دانشجویان حتماً باید در دانشگاه های بزرگ و اصلی کشور در بخش مهندسی دریا، این رشته را ایجاد کنند و از همان ابتدا دانشجویان را با مسائل استراتژیک و جایگاه مهم دریایی کشور آشنا کنند.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر تعداد محدودی از دانشجویان در سال برای رشته های مهندسی دریا پذیرش می شوند که اصلاً منطقی و کافی نیست.

وی با بیان اینکه در مورد ضرورت آموزش دانشجویان دریانوردی مذاکرات مفصلی بین دانشگاه ها، وزارت علوم و شرکت های کشتیرانی در حال انجام است افزود: امیدواریم سریعتر یک راه حل مشخص تدوین شود.

وی اذعان داشت:در مورد توسعه رشته های مرتبط با طراحی و ساخت کشتی ها و سازه های دریایی، هنوز کار جدی صورت نگرفته است.

سیف تاکیدداشت: البته گسترش رشته در حیطه صنایع دریایی، بدون تنظیم یک برنامه کلان نیز چندان منطقی نیست و بهتر است با توجه به برنامه های توسعه صنایع دریایی کشور، آموزش ها نیز گسترش یابند.