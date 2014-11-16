آروند دشت‌آرای درباره جدیدترین فعالیت گروه «هنرهای اجرایی ویرگول» و اجرای عمومی آن به خبرنگار مهر گفت: نمایش «لندن، رم، تهران، آمستردام» را که با حضور بازیگران چهار ملیت ایرانی، انگلستانی، ایتالیایی و هلندی تولید شده از ساعت 21 یکشنبه 25 آبان‌ماه در تالار حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی روی صحنه می‌بریم.



وی درباره بازیگران ایرانی و همچنین مراسم افتتاحیه اجرای نمایش «لندن، رم، تهران، آمستردام» توضیح داد: ندا جبراییلی، ملودی آرام‌نیا و میثم میرزایی بازیگران ایرانی نمایش هستند و مراسم افتتاحیه اجرای عمومی این اثر هم ساعت 20:30 یکشنبه 25 آبان‌ماه با حضور سفیر هلند برگزار می‌شود.



سرپرست گروه «هنرهای اجرایی ویرگول» با بیان اینکه این اثر هم در راستای تجربیات بینافرهنگی پیشین این گروه نمایشی است، افزود: این نمایش در راستای مطالعات فرهنگی و با موضوع سوءتفاهمات بینافرهنگی است.



دشت‌آرای درباره احتمال اجرای نمایش «لندن، رم، تهران، آمستردام» در خارج از ایران، یادآور شد: در سال 2015 میلادی این نمایش را در کشورهای انگلستان، ایتالیا و هلند روی صحنه خواهیم برد.



آروند دشت‌آرای نمایش «کمی بالاتر» را پیش از این به عنوان اولین نمایش تالار حافظ، روی صحنه برده است.