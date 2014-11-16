آروند دشتآرای درباره جدیدترین فعالیت گروه «هنرهای اجرایی ویرگول» و اجرای عمومی آن به خبرنگار مهر گفت: نمایش «لندن، رم، تهران، آمستردام» را که با حضور بازیگران چهار ملیت ایرانی، انگلستانی، ایتالیایی و هلندی تولید شده از ساعت 21 یکشنبه 25 آبانماه در تالار حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی روی صحنه میبریم.
وی درباره بازیگران ایرانی و همچنین مراسم افتتاحیه اجرای نمایش «لندن، رم، تهران، آمستردام» توضیح داد: ندا جبراییلی، ملودی آرامنیا و میثم میرزایی بازیگران ایرانی نمایش هستند و مراسم افتتاحیه اجرای عمومی این اثر هم ساعت 20:30 یکشنبه 25 آبانماه با حضور سفیر هلند برگزار میشود.
سرپرست گروه «هنرهای اجرایی ویرگول» با بیان اینکه این اثر هم در راستای تجربیات بینافرهنگی پیشین این گروه نمایشی است، افزود: این نمایش در راستای مطالعات فرهنگی و با موضوع سوءتفاهمات بینافرهنگی است.
دشتآرای درباره احتمال اجرای نمایش «لندن، رم، تهران، آمستردام» در خارج از ایران، یادآور شد: در سال 2015 میلادی این نمایش را در کشورهای انگلستان، ایتالیا و هلند روی صحنه خواهیم برد.
آروند دشتآرای نمایش «کمی بالاتر» را پیش از این به عنوان اولین نمایش تالار حافظ، روی صحنه برده است.
با حضور سفیر هلند
تقاطع «لندن، رم، تهران، آمستردام» افتتاح میشود/ اجرا در اروپا در سال 2015
گروه «هنرهای اجرایی ویرگول» اجرای عمومی نمایش «لندن، رم، تهران، آمستردام» را با حضور سفیر هلند در روز یکشنبه 25 آبانماه در تالار حافظ آغاز میکند و این اثر نمایشی را سال 2015 در کشورهای اروپایی نیز به صحنه میبرد.
آروند دشتآرای درباره جدیدترین فعالیت گروه «هنرهای اجرایی ویرگول» و اجرای عمومی آن به خبرنگار مهر گفت: نمایش «لندن، رم، تهران، آمستردام» را که با حضور بازیگران چهار ملیت ایرانی، انگلستانی، ایتالیایی و هلندی تولید شده از ساعت 21 یکشنبه 25 آبانماه در تالار حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی روی صحنه میبریم.