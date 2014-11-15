به گزارش خبرنگار مهر، استارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی در سراسر دنیا است که در ۳ روز متوالی و بعضاً 2 روز متوالی در روزهای پایانی هفته برگزار می شود. در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه ای و مبتکری چون: بازاریاب ها، مدیران تجاری، برنامه نویسان و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی ۵۴ ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل دهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند.

در نهایت با انتخاب ایده های برتر، هر گروه یا شخص می تواند به استارتاپ ویکند های جهانی راه یابد و این فرصت را داشته باشد که ایده های خود را برای بزرگ ترین سرمایه گذران دنیا تشریح و حمایت آنها را جذب کند. همچنین استارتاپ ویکندها می توانند دارای اسپانسرهای ملی استانی نیز باشد.

بر همین اساس رویداد بین‎المللی کارآفرینی استارت‎آپ‎ویکند برای اولین بار در استان قزوین با هدف ایجاد فضای کسب و کار برای گردهمایی دانشجویان، کارآفرینان و ایده‌پردازان برگزار می شود که پیش رویداد این همایش روز شنبه در دانشگاه آزاد قزوین با حضور رئیس و معاونت های دانشگاه آزاد، دانشجویان علاقمند و اساتید کارآفرینی برگزار شد.

موسی خانی: تحصیلات دانشگاهی با نوآوری و کارآفرینی همراه باشد

رئیس دانشگاه آزاد قزوین گفت: بسیاری از خانواده ها و دانشجویان از نفس حضور در دانشگاه احساس سعادت می کنند، حال آنکه این احساس مثبت کافی نیست و باید تحصیلات دانشگاهی با نوآوری و کارآفرینی همراه باشد چنانکه بسیاری از افراد تأثیرگذار، تحصیلات دانشگاهی و حتی تحصیلات مدرسه ای را نیز نیمه کاره رها کرده اند و متوجه هدفی ورای این اهداف شده اند.

مرتضی موسی خانی در این همایش اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام تاکید دارند که بهترین انسانها کسانی هستند که بیش ترین سود را به دیگران می رسانند و بر همین اساس تولید ثروت باید در پس تحصیل و علم جای داشته باشد و از آن جدا نباشد.

وی بیان کرد: محیط دانشگاهی زمانی می تواند افرادی موثر در جامعه بسازد که دانشجویان در آن گمشده ها و ضعف های خود را شناسایی کنند و در پی پاسخ دادن به "چراهای" متعددی باشند که در زندگی خود پیش رو دارند.

جامعه یقیناً از نوآوران استقبال خواهد کرد

رئیس دانشگاه آزاد قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت اساسی نوآوری در گذشته و آینده زندگی جوامع گفت: گرچه نوآوران درصد بسیار اندکی از جامعه و به طور کلی هر جامعه آماری را تشکیل می دهند اما باید دانست جامعه یقیناً از نوآوران استقبال خواهد کرد چرا که افراد نیازمند خلاقیت و نوآوری هستند.

وی اظهار کرد: در شرایط زندگی می کنیم که جامعه ما دیگر جامعه نفتی نیست و در حال عبور از جامعه ای صنعتی به اطلاعاتی است و بر همین اساس قرن 21 قرن نخبگان و کشورهایی است که بیشترین استفاده را از ظرفیت این افراد می برند.

مرتضی موسی خانی با اشاره به مشکلات و موانعی که سد راه کارآفرینی، نوآوری، ایده پردازی جوانان وسرمایه گذران می شود، گفت: بسیاری از بزرگ ترین سرمایه گذاران و ایده پردازان و مخترعین دنیا نظیر استیوجابز بنیان گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت اپل و برادران رایت مخترعین هواپیما در ابتدا جزو کسانی بود که تقریباً هیچ سرمایه ای نداشتند اما چون قرار آنها در ابتدا بر این بود که با درمان دردی تاثیر در جامعه تاثیرگذار باشند، تسلیم نشدند و توانستند به بزرگترین موفقیت ها دست یابند.

این مسئول ادامه داد: بر همین اساس زمانی که می شنویم صنعت هواپیمایی کشور دارای مشکلاتی است، طلاق در جامعه زیاد شده و بسیاری دیگر از آمار و ارقام بالا وجود دارد، باید دانست که اینها همگی روندها و فرصتی هایی برای حل مشکلات و نیازها و ارائه ایده های نوآورانه برای تاثیرگذار بودن در جامعه است.

شبکه علمی ارتباط نخبگان سراسر کشور در دانشگاه آزاد راه اندازی خواهد شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: برای ارتباط بیشتر میان نخبگان و استفاده از ظرفیت های چهره های علمی کشور، شبکه علمی ارتباط نخبگان سراسر کشور در دانشگاه آزاد راه اندازی خواهد شد.

این مسئول افزود: با توجه به بحث فیلترینگ شبکه های اجتماعی می کوشیم با طراحی و راه اندازی شبکه علمی زمینه ارتباط و تعامل تمام چهره های علمی و نخبگان کشور را در این شبکه فراهم کنیم.

در ادامه این برنامه کریمی مسئول مرکز ایده پردازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: امروزه بحث ایده پردازی و نوآوری در جایگاه خود مهم و باارزش است اما موضوع مهم دیگر در این مبحث نحوه پردازش ایده ها است.

کریمی ادامه داد: بر همین اساس در مرکز ایده و خلاقیت دانشگاه آزاد قزوین بر روی همه دانشجویان باز است و همه می توانند از خدمات این مرکز برخوردار شوند.

وی اعلام کرد: زمانی که ایده های خلاقانه دانشجویان به حد مطلوبی رسید سرمایه گذران از داخل و خارج دانشگاه برای حمایت از این ایده ها وارد عمل خواهند شد و در همین رابطه نیز تسهیلات دیگری چون اختصاص سهام به ایده پردازان صورت خواهد گرفت.