3 نمایشگاه کتاب در ورامین افتتاح شد/ تقدیر از 2 پژوهشگر برتر ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز همایش گرامیداشت هفته کتاب و تجلیل از چند دهه فعالیت های علمی و پژوهشی دو پژوهشگر برتر ورامین با حضور امام جمعه موقت، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین - پیشوا، اصحاب قلم و اندیشه و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان برگزار شد، همچنین با حضور جمعی از مسئولان سه نمایشگاه کتاب در ورامین، جوادآباد و دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا افتتاح شد.

در این مراسم از زحمات و تلاش های سعید وزیری در زمینه معرفی تاریخ کهن منطقه ورامین و سید محسن محمودی به دلیل تألیف کتاب های متعدد فرهنگی و مذهبی با اهدای لوح و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

استادان فرهنگی ورامین تقدیر شدند

سید محسن محمودی، استاد دانشگاه و مدرس حوزه علمیه تاکنون اثرات متعددی نظیر مسائل جدید از دیدگاه مراجع عظام تقلید(7 جلد)، پرسش و پاسخ پیرامون وهابیت، پرسش و پاسخ پیرامون تصوف، مادران نمونه، بررسی زندگانی حضرت زهرا(س)، عفاف و حجاب و چندین اثر دیگر را به رشته تحریر درآورده که کتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع تقلید تاکنون به زبان های اردو و انگلیسی ترجمه شده است، این فعال فرهنگی همچنین مقالات متعددی را در همایش های معتبر علمی حوزوی و دانشگاهی ارائه کرده و تاکنون در چندین دوره به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شده است.

سعید وزیری نیز از جمله نویسندگان برجسته ورامینی است که آثاری همچون تاریخ ورامین، سیری در منطق، شاهنامه و فردوسی از نگاه دیگر، آشنایی با مدرسه‌ دارالفنون، نقش مولانا در تهذیب زبان فارسی، از کعبه‌ عالم تا کعبه‌ آدم (سفرنامه‌ی حج)، از ورامین تا آذرگشسب و دهها اثر دیگر را در کارنامه خود ثبت کرده است.

در این مراسم حجت الاسلام سید احمد حسینی در سخنانی ضمن گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: اسلام، دین اندیشه و معرفت و دانش و معنویت است و می توان گفت آیین آسمانی ما، پرچمدار کتاب و کتاب خوانی بوده و این حقیقت، با اندکی کاوش در لابه لای ورق زرین تاریخ اسلام به خوبی نمایان می شود.

ترویج مطالعه بهترین راه مبارزه با ناهنچاریها و چالش های جامعه است

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین - پیشوا با اشاره به مهم ترین اعجاز پیامبر گرامی اسلام(ص) افزود: قرآن کریم این کتاب شریف و کلام آسمانی با دارا بودن پاسخ تمام مسائل و نیازهای مادی و معنوی انسانها در طول تاریخ، بهترین کتاب برای مردم به ویژه محققان و دانشمندان به حساب می آید و می توان با گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، بهره های معنوی فراوانی از این کتاب شریف گرفت و آن را به کار بست.

وی با اشاره به وجود کتاب های فراوان در حوزه نشر تأکید کرد: در میان کتاب های فراوانی که وارد بازار کتاب می شود هر نوع کتابی می تواند خودنمایی کند، در واقع هم آثار مفید و هم کتاب های بی فایده و گاه با ضرر و زیان وجود دارد و مسأله مهم آن است که انتخاب کتاب باید دقت فراوانی صورت گیرد و کتاب های سودمند انتخاب شود.

این مسئول مطالعه را یکی از راه های مبارزه با ناهنچاریها و چالش های موجود در جامعه برشمرد و گفت: برای پیشگیری از معضلات اخلاقی، رهایی از پوچ گرایی و نیز پیشرفت وضعیت فرهنگی خانواده ها باید آنان را به مطالعه هرچه بیشتر تشویق کنیم، چرا که پرورش ذهن خلاق و مبتکر دانش پژوهان و تقویت روحیه علمی و دینی نسل سوم این مرز و بوم و باز شدن افق دید آینده سازان برای مشاهده شگفتی های جهان در گرو مطالعه است.

حسینی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که دین مبین اسلام و بزرگان دینی به مطالعه داده اند، برای دفاع از آرمان های دینی و فرهنگ اسلامی و جبران عقب ماندگی ها و رسیدن به خود باوری، باید فرهنگ مطالعه همگانی شود.

3 نمایشگاه کتاب در ورامین افتتاح شد

همچنین طی مراسمی جداگانه سه نمایشگاه کتاب در ورامین، جوادآباد و دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا مورد افتتاح قرار گرفت که در این آیین تصاویر برخی نویسندگان و چهره های پژوهشگر شهرستان رونمایی شد.

البته عدم جامعیت و عدم درج تصاویر تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران ورامینی که در حوزه شهرستان صاحب تألیفات و کتاب های متعددی بوده و هستند با انتقاد برخی مسئولان و فعالان عرصه قلم و اندیشه روبرو شد که مسئولان نمایشگاه از تکمیل آرشیو کتاب ها و تصاویر پژوهشگران ورامینی در آینده نزدیک خبر دادند.

در این نمایشگاه یک هزار عنوان کتاب از تازه های نشر در موضوعات علمی، فلسفه، تاریخ، مذهبی، روانشناسی، شعر، و ادبیات در معرض نمایش و فروش گذاشته شده و بخشی از این نمایشگاه نیز به رده سنی کودک و نوجوان و کتاب های کمک اموزشی اختصاص یافته است.

گفتنی است؛ هم اکنون چهار کتابخانه شهری در نقاط مختلف ورامین و یک کتابخانه روستایی نیز در روستای محمدآباد عرب ها دایر و فعال است که از میان جمعیت ۳۰۰ هزار نفری ورامین بیش از پنج هزار و ۲۰۰ نفر عضو کتابخانه های شهرستان هستند و علاقمندان به کتاب می توانند با ثبت نام از امکانات این کتابخانه ها بهره مند شوند.