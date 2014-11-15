علما و دانشگاهیان فتنه تکفیر را مهار کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ محمدعلی امینی مدیر مدرسه علوم دینی اهل‌سنت بندرلنگه با بیان اینکه امروز جهان اسلام با دو آفت خطرناک روبرو است اظهار کرد: اولین آفت اتحاد و هم‌پیمانی صهیونیست‌ها با صلیبی‌ها برای وارد کردن ضربه کاری به پیکر اسلام، دخالت کردن در امت اسلامی، ایجاد فتنه و جدایی و همچنین تحقیر مسلمانان است.

وی با بیان اینکه نمونه بارز اتحاد نامیمون صهیونیست و صلیبیان جنگ اخیر غزه بود تصریح کرد: صهیونیست‌ها تا توانستند خون مسلمانان را ریختند و آنها را قتل‌عام کردند و از طرفی صلیبی‌ها با زور و قدرت خود از آنها حمایت کردند و حتی اجازه نداند در شورای امنیت قطعنامه موثری علیه اسرائیل نوشته شود.

مدیر مدرسه علوم دینی اهل‌سنت بندرلنگه با بیان اینکه آفت دیگر جهان اسلام افراط و تکفیر است گفت: اختلاف فقهی بین مجتهدین از گذشته‌ها وجود داشته و امروز نیز وجود دارد؛ اختلاف و گوناگونی تفکر از ویژگی‌ها، افتخارات و امتیازات دین اسلام است.

وی با بیان اینکه اسلام از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است اظهار کرد: اسلام و قرآن ظرفیت بالایی دارند اما عده‌ای کج‌فهم، کوته‌نظر، ظاهر بین و قشری با برداشت‌های بسیار عامیانه، سطحی و ساده‌لوحانه امت اسلامی را مورد هجمه‌های بی‌رحمانه خود قرار می‌دهند.

شیخ امینی با بیان اینکه تکفیر آفتی بزرگ برای جهان اسلام است تصریح کرد: علما، بزرگان، دانشمندان و دانشگاهیان باید نسبت به مهار کردن این تفکر افراطی آستین همت را بالا بزنند و حقیقت را برای امت بیان کنند.

وی با اشاره به حدیثی از جانب پیامبر(ص) گفت: در آخر زمان افرادی هستند که ادعای مسلمانی دارند، قرآن می‌خوانند، نماز شب اقامه می‌کنند اما دستورات اسلام را گلچین می‌کنند و شما نماز خود را در مقایسه با نماز آنها ناچیز می‌دانید و اثر تلاوتشان از حنجره‌هاشون تجاوز نمی‌کند.

مدیر مدرسه علوم دینی اهل‌سنت بندرلنگه با اشاره به روایتی از امام‌‎علی(ع) در کتاب صحیح بخاری تصریح کرد: در آخر زمان گروهی پدیدار می‌شوند که سن کمی دارند و بسیار کم خرد و ساده اندیشند و ادعا‌ی مسلمانی دارند و فتوای قتل مسلمانان را می‌دهند.

وی با اشاره به جنایات گروهک‌های تکفیری و تروریستی اظهار کرد: این گروه‌ها دست به کشتار مسلمانان می‌زنند و گاهی کل یک قریه را قتل عام می‌کنند فقط به این دلیل که هم فکر آنان نیستند.

شیخ امینی با اشاره به اینکه اگر تکفیر‌ی‌ها دغدغه مبارزه با کفار را داشتند به کشورهای بت‌پرست و غیرمسلمان حمله می‌کردند بیان کرد: آنها کاری به بت‌پرستان ندارد و کشورهای استکباری نیز از دست آنها در آمان بوده و آسوده هستند چون به آرزوی خودشان رسیدند.