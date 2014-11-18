سید کامل تقوی نژاد در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که شورای پول و اعتبار کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد در دستور کار قرار داده است؛ آیا شما موافق این موضوع هستید؟ اظهار داشت: به اعتقاد بنده، اولویت نخست اعمال نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار و توافقی است که بین مدیران عامل بانکها انجام شد.
وی با بیان اینکه چند ماهی پس از این توافق با نظارت خوب بانک مرکزی، بانکها و موسسات تلاش کردند که در راستای همان دامنه نرخی که تعریف شده است، فعالیتهای خود را تنظیم کنند، گفت: متاسفانه برخی از موسسات و بانکها از توافق اولیه عدول کردند و به روشهای مختلف سعی میکنند نرخهای بالاتری را به مشتریان ارایه کنند. ما بیم آن را داریم که مجددا رقابتی ناسالم در عرصه بازار پولی به ویژه در زمینه نرخ سپردهها به وجود بیاید و پس از آن، اگر بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری بخواهد آن را کنترل کند، دیگر چنین امکانی برایش وجود نداشته باشد.
این کارشناس مسایل بانکی افزود: بنابراین اولویت اول اعمال نرخهای فعلی است، طبیعتا اگر نرخ تورم کاهش پیدا کند سایر شاخصهای اقتصادی کشور نیز نسبت به آن تنظیم میشود که یکی از این شاخصها نیز نرخ سود تسهیلات و سپردهها است.
وی تصریح کرد: بنده فکر نمیکنم نرخی پایین تر از نرخهای فعلی، حتی اگر به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، قابل اجرا باشد، چرا که قیمت تمام شده پول افزایش یافته و مشتریان انتظار دارند در جایی سرمایه گذاری کنند که بازده بیشتری برایشان داشته باشد و بازده بیشتر مغایر ایجاد تغییرات جدید است.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه این بانک معتقد به کاهش فعالیتهای بنگاهداری است، افزود: به همین دلیل در سال 92 به واگذاری بخشی از سهام شرکت سرمایهگذاری عمومی و فروش اموال مازاد خود تا میزان 3 هزار میلیارد ریال اقدام کردیم.
تقوی نژاد اضافه کرد: بنده اعتقاد دارم بنگاهداری بانکها وضعیت یکسانی ندارد. برخی از بانکها بنا به ضرورتها، برای کمک به دولت یا برای فعالیت و رونق در بخش اقتصادی یا در برخی مناطق جغرافیایی کشور فعالیتهایی را انجام دادند که در حال حاضر ذیل بنگاهداری بانکها طبقه بندی میشود.
وی با بیان اینکه برخی از مقامات ارشد پولی کشور اعتقادشان بر این است که در میان بنگاهداری، بنگاهداری بانکها یک استثنا است، گفت: ما خود معتقدیم بنگاهداری نمیکنیم. ما سهام دار تعدادی از شرکتها هستیم که عمده فعالیت آنها در بخش تولید است و برخی از شرکتهای موجود در بانک ما از جمله صرافی، کارگذاری، تامین سرمایه و سرمایه گذاری تکمیل کننده زنجیره بازار و پول است که طبیعتا این شرکتها باید در کنار بانکها وجود داشته باشند؛ بنابراین اگر این را استثنا کنیم، بانک سهامدار شرکتهایی است که بیشتر در بحث تولید فعالیت می کنند.
تقوی نژاد ادامه داد: ما طی سالجاری 145 میلیارد تومان از اموال و دارایی مازادمان را برای فروش آماده و اعلام مزایده کردیم و درصدد هستیم با بهبود شرایط مناسب بازار سرمایه، بخش دیگری از داراییهای خودمان را واگذار کنیم.
وی با اشاره به اینکه سهمیه داراییهای بنگاهی بانک سپه در شرکت سرمایه گذاری امید متمرکز است، گفت: با واگذاری بخشی از سهام این شرکت، فضای فعلی خود به خود تلطیف میشود.
مدیرعامل بانک سپه در مورد مطالبات معوق این بانک اظهار داشت: مطالبات ما حدد 3 هزار میلیارد تومان است، ضمن اینکه در سال 92 نسبت به سال ماقبل آن، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات 3 درصد کاهش یافته است و قصد داریم امسال این نسبت را آنچنان پایین بیاوریم که تک رقمی شود و شاید این امر در میان بانکها یک رکورد باشد.
از تقوی نژاد سئوال شد که بزرگترین بدهکار شما چقدر بدهی دارد؟ که وی در پاسخ با بیان اینکه برخی بدهکاران بانک سپه به صورت غیرارادی نسبت به پرداخت بدهیهای خود اقدام نکردهاند، افزود: ما 100 بدهکار عمده را شناسایی کردیم که حدود 70 درصد مطالبات بانک نزد آنهاست، ضمن اینکه یک شرکت خصوصی حدود 400 میلیارد تومان به بانک بدهکار است اما بدهیاش غیر ارادی است. برهمین اساس، بانک به کمک این بدهکار آمده است تا با تعیین شرایطی و در کنار پرداخت تسهیلات جدید، بتواند بدهی خود را وصول کند.