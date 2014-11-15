به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه همچنین حل معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری شد.

گفتنی است در نشست پیشین مجمع مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب شود.

در جلسه امروز مجمع که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر اطلاعات، قائم مقام بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، در مورد رفع معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی بحث ، تبادل نظر و مقرر شد: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل، دفاع رئیس کل از خود در هیئت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیئت دولت و با تأیید و حکم رئیس جمهور عزل می شود.