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۲۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

در جلسه امروز مجمع تشخیص صورت گرفت؛

گزارش دبیر شورای عال امنیت ملی از نتایج مذاکرات هسته‌ای

گزارش دبیر شورای عال امنیت ملی از نتایج مذاکرات هسته‌ای

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت گزارشی از نتایج مذاکره هسته ای هیئت ایرانی با گروه 1+5 به ویژه مذاکره در مسقط و آخرین وضعیت سیاسی، نظامی در کشورهای عراق و سوریه ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه همچنین حل معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم گیری شد.

گفتنی است در نشست پیشین مجمع مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیئت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب شود.

در جلسه امروز مجمع که علاوه بر اکثریت اعضا، وزیر اطلاعات، قائم مقام بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، در مورد رفع معضل شرایط عزل رئیس کل بانک مرکزی بحث ، تبادل نظر و مقرر شد: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از بحث و بررسی و در صورت تمایل، دفاع رئیس کل از خود در هیئت دولت، با رأی دو سوم اعضای هیئت دولت و با تأیید و حکم رئیس جمهور عزل می شود.

کد مطلب 2421643
سیامک صدیقی

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