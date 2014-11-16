دومین اثر داستانی سیاوش گلشیری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «مثل کسی که از یادم می‌رود» اثر سیاوش گلشیری که دومین اثر منتشر شده از سوی وی در نشر روزنه به شمار می‌رود روانه بازار کتاب شد.

این مجموعه مشتمل بر هشت داستان کوتاه است که به زعم نویسنده‌ اثر در کنار دغدغه‌ قصه‌گویی، تلاشی است جهت جستجوی فرم و زبان متناسب با هر داستان.

وجه اشتراک داستان‌های این مجموعه که در سال‌های متمادی نوشته شده است را باید در مفهوم «تک افتادگی» یا «جدا افتادگی» کنکاش کرد.

سیاوش گلشیری درباره‌ی روند یکنواختی تولید آثار ادبی افزود، دست‌کم گرفتن مخاطب و اصرار بر نمایش مضامین تکراری زندگی شهری بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های فرمی و ساختاری هر داستان از جمله مهم‌ترین آفاتی است که بر ادبیات داستانی امروزمان سایه انداخته و گزینش او در چیدمان و انتخاب داستان‌ها صرفاً به این دلیل صورت گرفته است.

پیش از این رمان «تمام بندها را بریده‌ام» پیش‌تر از این نویسنده در انتشارات افراز منتشر شده است.