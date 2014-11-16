۳ نخبه قزوینی به اردوی مسابقات جهانی مهارت برزیل دعوت شدند

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نخبگان استان قزوین توانستند با درخشش در مسابقات مهارتی برای شرکت در رقابت های جهانی انتخاب شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین تصریح کرد: با درخشش تیم نخبگان مهارتی استان قزوين استان قزوین توانست با کسب پنج مدال طلا، یک برنز و پنج دیپلم افتخار در پانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت سه نفر از جوانان خود را به اردو دعوت کند.

وی افزود: سه نفر از استعدادهای برتر و نخبگان مهارتی استان توانستند به اردوی مسابقات جهانی برزیل ۲۰۱۵ دعوت شوند که این افتخار مایه مباهات است.

حسيني افزود: امیرحسین خلیلی، مدال آور طلای رشته فناوری طراحی گرافیک، امیرفلاح تفتی، مدال آور طلای رشته جواهرسازی و آرش گل ساز مدال آور برنز رشته الکترونیک به اردوی آمادگی چهل و سومین دوره مسابقات جهانی مهارت راه یافتند.

وی ‌در خصوص ویژگی های برگزاری این مسابقات اظهارداشت: ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین مهارت آموختگان، شکوفایی استعدادهای مهارتی جوانان، فراهم کردن زمینه مناسب برای حضور در مسابقات و عرصه های بین المللی و جهانی از جمله اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است.