استقبال چشمگیر از نمایشگاه خوشنویسی نینوا در گناوه/ ارائه آثار 10 استاد ممتاز خوشنویسی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه خوشنویسی نینوا کاری از هنرجویان انجمن خوشنویسان شعبه گناوه که همگی دارای مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان هستند، است و چند تن از آنها از جمله باقر کیارستمی، علی تاسا، محمد عباسی و جلیل جهازی در حال طی کردن دوره فوق ممتاز هستند.

نمایشگاه خوشنویسی نینوا به مناسبت ماه محرم برگزار شده و ۴۰ کار به نمایش درآمده در این نمایشگاه جدید و حاصل تلاش، ابتکار و خلاقیت ۹ تن از خوشنویسان گناوه ای در کمتر از یک ماه و نیم گذشته است.

سه کار از آثار به نمایش درآمده با مضامین عاشورایی و بقیه در موضوعات دیگری است و بیشتر کارها نیز با قلم نی درشت نوشته شده و متن ها نیز به انتخاب خود هنرمندان بوده است.

سرپرست انجمن خوشنویسان شعبه بوشهر در حاشیه این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی خود از این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه به مناسبت ایام محرم و سالگرد زنده یاد الله کرم افتخاری از هنرمندان خوشنویس این خطه برگزار شده و هنرمندان گناوه نیز با کمال اخلاص آثار خود را در این نمایشگاه ارائه داده اند.

سیروس استوار گفت: در حقیقت هر بار که ما به گناوه برای دیدن نمایشگاه خوشنویسان این شهر می آییم، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی و هم به لحاظ قابلیت بالایی که آثار این هنرمندان دارد، می بینیم که سطح کیفی و رشد بهتری نسبت به سال های گذشته دارد.

استوار بیان داشت: این مهم تنها با همت آقای سلامی زاده که هنرمند خوشنویسی با سابقه و خوشنام هستند و همچنین حمایت مسئولان فرهنگی شهرستان گناوه که باعث شده تا ما از این نمایشگاه دیدن و استفاده کنیم، میسر شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گناوه نیز در پایان این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه خوشنویسی نینوا که کاری از هنرمندان انجمن خوشنویسان شعبه گناوه بود با استقبال چشمگیر هنرمندان، مسئولان و هنردوستان گناوه روبه رو شد.

علیرضا سبحانی با بیان اینکه این نمایشگاه همچنین مورد استقبال خوب کسانی که از مرکز استان و شهرستان‌های دیگر برای بازدید به گناوه آمدند مواجه شد، گفت: در این نمایشگاه 10 نفر از اساتید خوشنویسی در سطح ممتاز و فوق ممتاز آثار فاخر خوشنویسی خود را ارائه کردند.

سبحانی ضمن تقدیر از حضور مسئولان به‌ویژه فرماندار و معاونان وی بیان داشت: بسیاری از آثار خوشنویسی این نمایشگاه به فروش رسید که این امر نشان دهنده رشد فرهنگی در سطح شهرستان و استقبال از خرید آثار هنری هنرمندان بومی است.