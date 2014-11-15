بازارچه ویژه فروش محصولات زنان در یاسوج راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زینب هاشمی بعدازظهر شنبه در دیدار زنان بی سرپرست تحت حمایت کمیته امداد استان افزود: اشتغال زنان سرپرست خانوار در دستور کار مسئولین استان است.

وی بیان کرد: بازارچه ویژه بانوان با 29 غرفه در یاسوج آماده تحویل به زنانی است که برای فروش محصولات خود نیاز به مکانی دارند.

هاشمی یادآور شد: اولویت اهداء غرفه های این بازارچه زنان سرپرست خانواری هستند که تولیداتی دارند و جایی برای عرضه تولیدات خود ندارند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان نیز در این دیدار، گفت: این اردوی خانوادگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در تقویت اقتصاد مقاومتی و در راستای تحکیم بنیان خانوار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام با شرکت 120 نفر از خانواده های سادات بی سرپرست برپا شده است.

سرافراز آوری با اشاره به اینکه در مراسم برگزاری این اردو از موسسه خیریه عترت معصومین اصفهان دعوت بعمل آمده است، بیان داشت: در راستای توانمندسازی خانواده ها و توجه به بنیان خانواده این اردوی آموزشی در مرکز استان در ظرف سه روز برگزار شده و برنامه های متنوعی اجرا می شود و مشکلات و نیازمندی های خانواده های شرکت کننده بررسی و با همکاری موسسه خیریه سبدغذایی و پوشاک در اختیار آنها قرار می گیرد.

مدیر موسسه خیریه عترت معصومین در این اردوگاه اظهار داشت: این موسسه در استان اصفهان به منظور حمایت از خانواده های ایتام سادات در استان های اصفهان، چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با هدف بررسی کمبودها و مشکلات این خانواده ها تأسیس شده است.

مصطفی حجه فروش عمده ترین کمکهای این موسسه را ارائه خدمات فرهنگی و کمک به ادامه تحصیل فرزندان این خانواده ها و همچنین فراهم نمودن زمینه ازدواج دختران وکمک به تعمیر مسکن وسایر نیازمندیها این خانواده ها عنوان کرد.