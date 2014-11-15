سرعین با مشکل در ورزشهای سالنی روبرو است/ لزوم تسریع در ساخت خانه کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عبدلی عصر شنبه در جلسه هیئت کشتی شهرستان سرعین اضافه کرد: تنها راه خروج از این مشکلات راه اندازی خانه کشتی سرعین است.

وی با تاکید بر اینکه ساخت و راه اندازی این مجموعه 80 درصد مشکلات ورزشهای سالنی در این شهرستان را حل خواهد شد، ادامه داد: سرعین تاکنون فاقد امکانات تمرینی و اردویی برای رشته های سالنی بوده است.

رئیس ورزش و جوانان سرعین با بیان اینکه 300 الی 400 ورزشکار این شهرستان در رشته های سالنی نظیر ژیمناستیک، کشتی، ووشو و... فاقد سالن تمرینی بودند، ادامه داد: علاوه بر ساماندهی این تعداد ورزشکار، تلاش خواهد شد خانه کشتی به پایگاه اردویی ساری رشته های ورزشی کشور تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه پس از سالها انتظار ساخت خانه کشتی این شهرستان آغاز شده، اما تکمیل آن به اعتبارات ویژه ای نیاز دارد، متذکر شد: با راه اندازی خانه کشتی، این شهرستان میزبان اردوهای تیم های کشوری بویژه تیم ملی کشتی فرنگی و آزاد می شود.

عبدلی یادآور شد: برغم شرایط آب و هوایی ویژه این شهرستان تاکنون قادر به میزبانی تیمهای ملی در رشته های سالنی نبود، اما با راه اندازی خانه کشتی این امر میسر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه خانه کشتی سرعین در چهار طبقه و در مساحت دو هزار و 400 مترمربع در حال اجرا است، عنوان کرد: در ابتدا قرار بود که خانه کشتی سرعین در یک طبقه و با مساحت 600 مترمربع احداث شود که با موافقت اداره ورزش و جوانان استان این ساختمان به چهار طبقه افزایش یافت.

عبدلی دو طبقه خانه کشتی را مختص مهمانسرا برای تیمهای ملی، یک طبقه را خانه کشتی و یک طبقه دیگر را بخش اداری عنوان کرد و متذکر شد: اضافه شدن مهمانسرا یکی از مهمترین اقداماتی بود که در راستای میزبانی از تیمهای ملی ضرورت شمرده می شد که این مهم با موافقت استان محقق شد.

وی تعبیه دو تشک 120 متری، سالن بدنسازی، اتاق مربیان، سالن کنفرانس و... را از مهمترین بخش های خانه کشتی سرعین برشمرد و تاکید کرد که این طرح به بزرگترین پایگاه برای ورزش دوستان و نیز رشته های مختلف در رده های استانی و ملی تبدیل می شود.

این مسئول با اشاره به اتمام بتن ریزی این مجموعه یادآور شد: برای ساخت خانه کشتی سرعین اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال هزینه خواهد شد که این رقم از اعتبارات ملی و استانی در نظر گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به تخصیص دو میلیارد ریال از اعتبارات ملی و یک میلیارد و 100 میلیون ریال از اعتبارات استانی برای اجرای این مجموعه بیان داشت: قرار است فاز اول این طرح فروردین ماه سال آینده افتتاح و به بهره برداری برسد.