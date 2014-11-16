احتمال افزایش تعرفه آب از ابتدای 94

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جانباز با تاکید بر اینکه در سال جاری و در راستای اجرای قانون پیش بینی شده برنامه پنجم و قانون هدفمندی یارانه ها، تعرفه آب مصرفی مشترکان حدود 20 درصد افزایش یافته است گفت: در سال 94 نیز همین مقدار افزایش در قیمت آب پیشنهاد شده است.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه افزایش 20 درصدی تعرفه آب مصرفی مشترکان شهری و روستایی در بودجه پیشنهادی سال 94 مطرح شده است اظهارداشت: قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در حال حاضر 1000 تومان و متوسط تعرفه دریافتی از مردم 297 تومان است.

وی ادامه داد: طبق برنامه پنجم توسعه و مصوبه مجلس، قرار بود افزایش قیمت آب در یک دوره 5 ساله اتفاق بیافتد و قیمت ها در این بخش واقعی شود.

جانباز با تاکید بر اینکه البته هرگونه افزایش جدید مشروط به مصوبه دولت است خاطرنشان کرد: افزایش قیمت آب یک الزام قانونی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون هدفمندی یارانه ها است.