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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۸:۵۵

احتمال افزایش تعرفه آب از ابتدای 94

احتمال افزایش تعرفه آب از ابتدای 94

مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش 20 درصدی قیمت آب در سال 94 در قالب بودجه پیشنهادی ارائه شده است، گفت: در عین حال، هرگونه تغییری در تعرفه ها باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جانباز با تاکید بر اینکه در سال جاری و در راستای اجرای قانون پیش بینی شده برنامه پنجم و قانون هدفمندی یارانه ها، تعرفه آب مصرفی مشترکان حدود 20 درصد افزایش یافته است گفت: در سال 94 نیز همین مقدار افزایش در قیمت آب پیشنهاد شده است.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه افزایش 20 درصدی تعرفه آب مصرفی مشترکان شهری و روستایی در بودجه پیشنهادی سال 94 مطرح شده است اظهارداشت: قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در حال حاضر 1000 تومان و متوسط تعرفه دریافتی از مردم 297 تومان است.

وی ادامه داد: طبق برنامه پنجم توسعه و مصوبه مجلس، قرار بود افزایش قیمت آب در یک دوره 5 ساله اتفاق بیافتد و قیمت ها در این بخش واقعی شود.

جانباز با تاکید بر اینکه البته هرگونه افزایش جدید مشروط به مصوبه دولت است خاطرنشان کرد: افزایش قیمت آب یک الزام قانونی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون هدفمندی یارانه ها است.

کد مطلب 2421708

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