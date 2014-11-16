۲۳۰ مقاله به دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ارسال شد

دکتر محمد صادق ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ارسال ۲۳۰ مقاله به دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در دانشگاه سمنان اظهار داشت: از این تعداد، ۱۹۵ مقاله با رای هیئت داوران پذیرفته شد که ۸۸ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۰۷ مقاله هم به صورت پوستر در این کنفرانس ارائه می شود.

وی افزود: دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ۲۸ و ۲۹ آبان با حضور اساتید، اندیشمندان، محققان و دانشجویان و صاحبان صنایع به همت دانشکده مهندسی مکانیک و با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران در دانشگاه سمنان برگزار می شود.

دبیر کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران با بیان اینکه این کنفرانس علمی در ۱۹ محور برگزار می شود افزود: انتقال حرارت - جابجايي هدايت و تشعشع، جريانهاي چند فازي، انتقال حرارت و جرم در محيط هاي متخلخل، انتقال حرارت در ابعاد ميکرو و نانو، فرآيندهاي انتقال حرارت و جرم در سيستم هاي بيولوژيکي، کاربرد انتقال حرارت و جرم در صنايع حرارتي و نيروگاهي و روشهاي ترکيبي و اندازه گيري در انتقال حرارت و جرم از جمله محورهای این کنفرانس است.

ولی پور تصریح کرد: اين کنفرانس یکی از کنفرانس های تخصصی و بین رشته ای است و با هدف تبادل اطلاعات و دانش بين انديشمندان، صاحب نظران و محققان اين حوزه برگزار می شود.

وی همچنین تعامل دانشگاه و صنعت را از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس اعلام کرد و گفت: به همین منظور دو پانل تخصصی در این حوزه با موضوعات "تعامل صنعت و دانشگاه، رابطه برد - برد" و "عارضه ها و چالشهای صنعت گچ" با حضور متخصصان و صاحبنظران صنعت و دانشگاه در مدت این کنفرانس دو روزه برگزار می شود.

دبیر کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در خاتمه تصریح کرد: برگزاري كارگاه آموزشی، نمايشگاه و بازديد از جاذبه های گردشگری سمنان ديگر برنامه هاي اين کنفرانس دو روزه است.