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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۵۸

ولی پور:

۲۳۰ مقاله به دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ارسال شد

۲۳۰ مقاله به دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ارسال شد

سمنان – خبرگزاری مهر: دبیر کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران از وصول ۲۳۰ عنوان مقاله به دبیرخانه این کنفرانس خبر داد و گفت: این کنفرانس دو روزه از ۲۸ آبان ماه جاری در دانشگاه سمنان برگزار می شود.

دکتر محمد صادق ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ارسال ۲۳۰  مقاله به دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در دانشگاه سمنان اظهار داشت: از این تعداد، ۱۹۵ مقاله با رای هیئت داوران پذیرفته شد که ۸۸ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۰۷ مقاله هم به صورت پوستر در این کنفرانس ارائه می شود.

وی افزود: دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران ۲۸ و ۲۹ آبان با حضور اساتید، اندیشمندان، محققان و دانشجویان و صاحبان صنایع به همت دانشکده مهندسی مکانیک و با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران در دانشگاه سمنان برگزار می شود.

دبیر کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران با بیان اینکه این کنفرانس علمی در ۱۹ محور برگزار می شود افزود: انتقال حرارت - جابجايي هدايت و تشعشع، جريانهاي چند فازي، انتقال حرارت و جرم در محيط هاي متخلخل، انتقال حرارت در ابعاد ميکرو و نانو، فرآيندهاي انتقال حرارت و جرم در سيستم هاي بيولوژيکي، کاربرد انتقال حرارت و جرم در صنايع حرارتي و نيروگاهي و روشهاي ترکيبي و اندازه گيري در انتقال حرارت و جرم از جمله محورهای این کنفرانس است.

ولی پور تصریح کرد: اين کنفرانس یکی از کنفرانس های تخصصی و بین رشته ای است و با هدف تبادل اطلاعات و دانش بين انديشمندان، صاحب نظران و محققان اين حوزه برگزار می شود.

وی همچنین تعامل دانشگاه و صنعت را از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس اعلام کرد و گفت: به همین منظور دو پانل تخصصی در این حوزه با موضوعات "تعامل صنعت و دانشگاه، رابطه برد - برد" و "عارضه ها و چالشهای صنعت گچ" با حضور متخصصان و صاحبنظران صنعت و دانشگاه در مدت این کنفرانس دو روزه برگزار می شود.

دبیر کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در خاتمه تصریح کرد: برگزاري كارگاه آموزشی، نمايشگاه و بازديد از جاذبه های گردشگری سمنان ديگر برنامه هاي اين کنفرانس دو روزه است.

کد مطلب 2421713

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