جزئیات مکان احتمالی مذاکره با طالبان از زبان مقام پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس تریبون پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجه نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با رئیس جمهوری افغانستان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش اسلام آباد در روند صلح در افغانستان در عین حال گفت که پاکستان نمی تواند طالبان را مجبور به صلح با افغانستان کند.

وی با اشاره به فرصت موجود برای بهبود روابط کابل-اسلام آباد خواستار ابتکار عمل دولت افغانستان در روند مذاکرات صلح شد و قطر، ترکیه یا چین را از جمله مکان های احتمالی برای مذاکره با طالبان برشمرد.

رئیس جمهوری پاکستان نیز انتقال صلح آمیز قدرت و تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان را دستاوردی گرانبها برای مردم همسایه شمالی خواند و حمایت خود را از رویکردهای رهبری جدید افغانستان برای برقراری ثبات و آرامش در این کشور اعلام کرد.