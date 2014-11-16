یک قبضه سلاح و لاشه شکار غیر مجاز در میامی کشف شد

علیرضا مزنیانی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به گزارش ارسالی به محیط زیست شهرستان میامی مبنی بر شکار غیر مجاز در ایکی از روستاهای منطقه طی روز گذشته در بازرسی منزل شکارچی متخلف، موفق به کشف تعداد یک قبضه اسلحه غیر مجاز و حدود چهار کیلو گوشت شکار به همراه یک لاشه قوچ وحشی شدیم.

وی با انتقاد از انجام شکار غیر‌مجاز به ویژه‌ گونه‌های نادر جانوری٬ افزود: همه ما باید به قانون احترام بگذاریم تا هم نظم جامعه حفظ شود و هم حفظ نظم محیط زیست و حیاط وحش، این میراث ارزشمند که از گذشتگان به دست ما رسیده نیز برای آیندگان هم باقی بماند.

سرپرست اداره محیط زیست شهرستان میامی ضمن قدردانی از همکاری دادستان، عوامل پلیس اطلاعات نیروی انتظامی و سپاه شهرستان افزود: متهم پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

مزینانی بر اهتمام مسئولان شهرستان میامی در راستای اجرای قوانین مربوط به جلوگیری از کشتار بی رحمانه جانوران حیاط وحش، تصریح کرد: این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوب خود از منابع طبیعی و جانوری بسیار غنی برخوردار است.