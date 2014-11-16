كاهش ۶۶ درصدي تصادفات فوتي در دامغان/ پلمپ ۱۴ واحد صنفي متخلف

سرهنگ سيد علي اكبر ميري در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اينكه سوانح رانندگي در حوزه درون شهري شهرستان دامغان از كاهش چشمگيری برخوردار بوده است اظهار داشت: از ابتداري سالجاري تا پايان مهر ماه امسال تصادفات فوتي در این حوزه كاهش ۶۶ درصدي را نشان می دهد.

به گفته وي، تصادفات جرحي در حوزه درون شهري نيز پنج درصد و خسارت مالی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد كاهش يافته است.

پلمپ ۱۴ واحد صنفي متخلف در دامغان

فرمانده انتظامي شهرستان دامغان تلاش هاي شبانه روزي ماموران انتظامي به ويژه پليس راهور و اقدامات آموزشي و فرهنگ سازي مناسب در سطح جامعه را از عوامل مهم در كسب اين موفقيت برشمرد و گفت: از عموم شهروندان مي خواهيم با رعايت قوانين، سلامت خود و ديگران را تضمين و پليس را در برقراري نظم و انظباط ترافيكي ياري كند.

ميري همچنين از اجراي طرح سه روز نظارت بر اماكن عمومي و پلمپ ۱۴ واحد صنفي متخلف در اين شهرستان خبر داد و تصريح كرد: در اجراي اين طرح ماموران پليس اماكن عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان دامغان از ۲۰۵ واحد صنفي بازديد كردند.

وي با تاكيد بر اينكه اين طرح ها براي پيشگيري از هر گونه تخلف و جرم در واحدهاي صنفي است افزود: ماموران قبل از پلمپ واحدهاي صنفي متخلف، در چند مرحله تذكر و اخطارهاي لازم را ارائه مي كند.

تاکید پلیس بر حراست از حقوق شهروندی

فرمانده انتظامي شهرستان دامغان اضافه كرد: صيانت از امنيت اجتماعي و اخلاقي و حراست از حقوق شهروندی از جمله اهداف پليس در اين گونه برنامه هاست و در تحقق اين اهداف مردم نيز مي توانند بهترين همراه پليس باشند.

ميري از شهروندان خواست در صورت مشاهده و هر مورد مشكوك و يا تخلف در واحدهاي صنفي مراتب را به مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰ فرماندهي انتظامي شهرستان دامغان اعلام كنند.

وي در خاتمه یادآور شد: در شهرستان دامغان سه هزار و ۸۶۰ واحد صنفي داراي پروانه وجود دارد كه زير نظر اتاق اصناف و اتحاديه هاي صنفي فعاليت دارند.